باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی شمال کشور و مسیرهای منتهی به تهران، کرج و قزوین خبر داد.

محرابی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور گفت: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در محدوده‌های مرزن‌آباد، بیلقان و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه گزارش شده است. همچنین در مسیر شمال به جنوب این محور نیز محدوده‌های مکارود، دزدبن، هریجان و حدفاصل ولی‌آباد تا سیاه‌بیشه با ترافیک سنگین مواجه هستند.

وی افزود: در محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور فیروزکوه نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده گیلاوند ترافیک سنگین است. همچنین در مسیر جنوب به شمال این محور، محدوده‌های دماوند و پل سفید با ترافیک سنگین مواجه هستند.

محرابی‌نیا درباره وضعیت آزادراه‌های شمالی نیز اظهار کرد: در آزادراه تهران–شمال، ترافیک در مسیر جنوب به شمال سنگین گزارش شده و تردد از این مسیر تا اطلاع بعدی ممنوع است. همچنین در آزادراه قزوین–رشت در محدوده امامزاده هاشم و دستکگان ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت محورهای منتهی به پایتخت گفت: در آزادراه تهران–پردیس، حدفاصل تونل‌های شماره ۳ و ۲، ترافیک سنگین است و در محور قدیم تهران–بومهن نیز محدوده جاجرود با ترافیک سنگین مواجه است.

محرابی‌نیا همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج در محدوده حدفاصل گرم‌دره تا استاندارد و محدوده حصارک خبر داد و گفت: در آزادراه قزوین–کرج نیز در محدوده کلاک‌شهر و در محور تهران–شهریار، در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی در پایان با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور خاطرنشان کرد: تردد در محورهای شمالی به‌جز مقاطع اعلام‌شده روان است و در حال حاضر مداخلات جوی قابل توجهی در سایر محورهای شمالی گزارش نشده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های جاده‌ای مطلع شوند و با توجه به شرایط موجود، زمان سفر خود را مدیریت کنند.