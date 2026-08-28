تیم ملی والیبال پسران زیر ۱۷ سال ایران با پیروزی مقابل آرژانتین به فینال قهرمانی جهان صعود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال پسران زیر ۱۷ سال ایران امروز (جمعه، ششم شهریور) در نیمهنهایی قهرمانی جهان به مصاف آرژانتین رفت و پیروز شد.
شاگردان آرش صادقیانی در این بازی که از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز شد، حریف خود را سه بر صفر شکست دادند و راهی فینال شدند.
ست اول: ۲۵ بر ۱۹
ست دوم: ۲۹ بر ۲۷
ست سوم: ۲۵ بر ۱۳
سینا حضرتی کاپیتان و قطر پاسور تیم ملی در این دیدار با کسب ۲۳ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن زمین شد.
دیدارهای ردهبندی و فینال این مسابقات شنبه (هفتم، شهریور) پیگیری میشود که برنامه آنها به قرار زیر است:
ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه؛ دیدار رده بندی: برزیل – آرژانتین
ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه؛ فینال: ایران – فرانسه
تیم ایران در دور مقدماتی این رقابتها مقابل چینتایپه، پاکستان و الجزایر پیروز شد. سپس در دور دوم چینتایپه را شکست داد، در ادامه باز دیگر پاسکتان را از پیش رو برداشت و در نیمهنهایی آرژانتین را شکست داد.
فدراسیون والیبال در تهیه استراتژی و آرمانهای ۱۷ گانه خود، حضور در سکوی جهانی در ردههای پایه زیر ۱۷، ۱۹ و ۲۱ سال را به عنوان دهمین آرمان خود اعلام کرد و با برنامهای بلند مدت از ابتدای سال گذشته پس از کسب مقام دوم رقابتهای قهرمانی آسیا و تحقق آرمان نهم یعنی حفظ جایگاه اول تا سوم ایران در ردههای پایه در رقابتهای آسیایی، این بار با صعود به فینال رقابتهای زیر ۱۷ سال جهان و مسجل کردن مدال نقره موفق شد آرمان دهم خود را یعنی حفظ جایگاه اول تا سوم تیمهای ملی زیر ۱۷، ۱۹ و ۲۱ سال در مسابقات جهانی محقق کند.