تیم ملی والیبال پسران زیر ۱۷ سال ایران با پیروزی مقابل آرژانتین به فینال قهرمانی جهان صعود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال پسران زیر ۱۷ سال ایران امروز (جمعه، ششم شهریور) در نیمه‌نهایی قهرمانی جهان به مصاف آرژانتین رفت و پیروز شد.

شاگردان آرش صادقیانی در این بازی که از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز شد، حریف خود را سه بر صفر شکست دادند و راهی فینال شدند.

ست اول: ۲۵ بر ۱۹

ست دوم: ۲۹ بر ۲۷

ست سوم: ۲۵ بر ۱۳

سینا حضرتی کاپیتان و قطر پاسور تیم ملی در این دیدار با کسب ۲۳ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن زمین شد.

دیدار‌های رده‌بندی و فینال این مسابقات شنبه (هفتم، شهریور) پیگیری می‌شود که برنامه آنها به قرار زیر است:

ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه؛ دیدار رده بندی: برزیل – آرژانتین

ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه؛ فینال: ایران – فرانسه

تیم ایران در دور مقدماتی این رقابت‌ها مقابل چین‌تایپه، پاکستان و الجزایر پیروز شد. سپس در دور دوم چین‌تایپه را شکست داد، در ادامه باز دیگر پاسکتان را از پیش رو برداشت و در نیمه‌نهایی آرژانتین را شکست داد.

فدراسیون والیبال در تهیه استراتژی و آرمان‌های ۱۷ گانه خود، حضور در سکوی جهانی در رده‌های پایه زیر ۱۷، ۱۹ و ۲۱ سال را به عنوان دهمین آرمان خود اعلام کرد و با برنامه‌ای بلند مدت از ابتدای سال گذشته پس از کسب مقام دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا و تحقق آرمان نهم یعنی حفظ جایگاه اول تا سوم ایران در رده‌های پایه در رقابت‌های آسیایی، این بار با صعود به فینال رقابت‌های زیر ۱۷ سال جهان و مسجل کردن مدال نقره موفق شد آرمان دهم خود را یعنی حفظ جایگاه اول تا سوم تیم‌های ملی زیر ۱۷، ۱۹ و ۲۱ سال در مسابقات جهانی محقق کند.

برچسب ها: والیبال نوجوانان ، قهرمانی والیبال
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