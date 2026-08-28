باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آکسیوس فاش کرد که دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا در حال تهیه لایحهای برای مقابله با دستور اجرایی امضا شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور برای تغییر نام دریاچه انتاریو به دریاچه آمریکا هستند.
تیم کندی، رئیس مشترک کمیته مرز شمالی، اعلام کرد که در حال کار بر روی لایحهای برای پاسخ به دستور ترامپ است و استدلال کرد که تغییر نام، گواه «کوچک، کینهتوز و شکستخورده بودن» رئیس جمهور است.
از سویی دیگر سخنگوی کاخ سفید با یک سوال کنایهآمیز پاسخ داد: «آیا نماینده کنگره آمریکا را دوست ندارد؟» نماینده دبی دینگل، رئیس شاخه ارتباطات دموکراتها، از طرح خود برای ارائه لایحهای برای لغو فرمان اجرایی پرده برداشت و این اقدام را «دیوانهوار» توصیف و آن را به شدت محکوم کرد.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که این فرمان اجرایی به وزارت کشور دستور میدهد تا ظرف ۳۰ روز سیستم اطلاعات جغرافیایی مربوط به نامها را بهروزرسانی کند و این دریاچه را به عنوان یک منبع اقتصادی پررونق شایسته نام «آمریکا» بداند، اقدامی که یادآور سابقه ترامپ در تلاش برای تغییر نام خلیج مکزیک به «خلیج آمریکا» است، علیرغم عدم شفافیت در مورد اختیار او برای تغییر نام یک پهنه آبی مشترک با سایر کشورها.
مقامات کانادایی امتناع خود از تعهد به تغییر را تایید کردهاند، آن هم در زمانی که به نظر میرسد کنترل جمهوریخواهان بر کنگره، تصویب قوانین مورد نظرشان را برای دموکراتها دشوار خواهد کرد.
منبع: آکسیوس