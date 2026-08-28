رئیس پلیس راه مازندران از تردد دوطرفه در مسیر رفت‌وبرگشت در محور کندوان خبر داد و گفت: ترافیک خودرویی در جاده هراز نیمه سنگین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی اظهار کرد: محدودیت تردد در محور کندوان که از صبح امروز جمعه به صورت یک‌طرفه اعمال شده بود، پایان یافت و این محور هم‌اکنون برای تردد در هر دو مسیر شمال و جنوب باز است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در برخی مقاطع نیمه‌سنگین گزارش شده، اما تردد در سایر بخش‌های این محور جریان دارد.

رئیس پلیس راه‌ مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در محدوده چلاو، ترافیک نیمه‌سنگین است و رانندگان باید با رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه در این مسیر تردد کنند.

سرهنگ عبادی با اشاره به وضعیت دیگر محورهای مواصلاتی استان گفت: تردد در سایر راه‌های مازندران در حال حاضر عادی و روان است و مشکل خاصی از نظر ترافیکی گزارش نشده است.

وی همچنین درباره شرایط جوی جاده‌های استان بیان کرد: بارش پراکنده باران در برخی نقاط محورهای مواصلاتی مازندران مشاهده می‌شود و رانندگان هنگام عبور از مسیرهای لغزنده باید احتیاط بیشتری داشته باشند.

برچسب ها: جاده های مازندران ، محورهای شمال
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