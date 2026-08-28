باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام ابراهیم کلانتری تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام خطاب به سران کشورهای اسلامی، بهمناسبت هفتهی وحدت پیامی صادر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَاتَفَرَّقُوا»
سلام و درود بیکران بر آنکه برای ساختن انسان و اتحاد دلها مبعوث شد، بر آنکه پیامآور مهربانی و اُلفت بود، بر خاتم پیامبران، حضرت محمد مصطفی (صلیالله علیه و آله و سلم).
ولادت با سعادت آن اسوهی حسنه و رحمتٌ للعالمین و فرزند گرانقدرش امام صادق (صلواتالله علیه)، بر همهی مسلمانان جهان، بر همهی آزادگان و حقجویان، مبارک و فرخنده باد.
هفتهی وحدت، این یادگار مبارک امام راحل (قدسالله نفسه الزکیه)، فرصتی است تا بار دیگر ندای رسای پیامبر اعظم (ص) را که «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» بود، از ژرفای جان بشنویم و دست برادری به یکدیگر دهیم.
امروز که جهان اسلام در پیچوخم حوادث سخت و نفسگیری قرار دارد و دشمنان با همهی توان در صدد تضعیف و تفرقه در صفوف مسلمین برآمدهاند، امّت اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیاز به همدلی، همزبانی و همپیمانی دارد.
استکبار جهانی و ایادی اجانب همواره کوشیدهاند تا با ایجاد اختلافات مذهبی، قومی و سیاسی، مسلمانان را از رسیدن به قلههای عزت و پیشرفت بازدارند.
تاریخ پر از عبرتهایی است که نشان میدهد تفرقه و پراکندگی، بزرگترین آفت امت اسلامی بوده است. هرگاه مسلمانان از هم گسستهاند، دشمنان بر آنان چیره شدهاند؛ سرزمینهایشان اشغال گردیده، منابع و ثروتهایشان به یغما رفته و عزت و کرامتشان پایمال شده است.
تفرقه نه تنها راه را بر تجاوز و ظلم دشمنان هموار میسازد، بلکه موجب عقبماندگی، فقر، وابستگی و ذلت مسلمانان در عرصهی جهانی میگردد و آنان را از حرکت، پیشرفت و تمدن باز میدارد.
این پراکندگی است که امروز به اشغال سرزمینهای اسلامی، جنایتهای رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن و تجاوز به ملتهای مظلوم دامن زده است.
جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس آموزههای ناب اسلام و منطبق بر رهنمودهای پیامبرگونهی امام راحل و رهبر شهید امّت (رحمت الله علیهما)، همواره در صف مقدم تلاش برای حفظ اتحاد و همبستگی کشورهای اسلامی بوده و هست.
بیگمان ملت بصیر ایران حرکت سرزنده در این مسیر نورانی و عزتبخش را تحت ولایت و رهبریهای داهیانهی رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته) با تمام توان ادامه خواهد داد.
ایران اسلامی با تکیه بر این میراث گرانبها، همواره بر این باور بوده که وحدت امت اسلامی، کلید عزت و سربلندی مسلمانان در برابر زیادهخواهیهای قدرتهای سلطهگر است.
دفاع از مسلمانان مظلوم در اقصی نقاط جهان، اعم از شیعه و سنی، از مهمترین وظایف امت اسلامی است. امروز نداهای مظلومیت از سرزمینهای اشغالی فلسطین و غزه به گوش میرسد که مردم ستمدیده آن زیر بار سنگین جنایتهای رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن به سر میبرند و نیز مردم مقاوم و سربلند یمن که در برابر تجاوز و ظلم ایستادهاند، همه و همه نیازمند همدلی و پشتیبانی امت اسلامی هستند.
حمایت از این ملل مظلوم، نه یک انتخاب که یک تکلیف شرعی و انسانی است. آیا وقت آن نرسیده است که با نگاهی به حوادث تلخ سالهای اخیر در کشورهایی، چون افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و لبنان و نیز جنایت جنگی و ضد بشری اخیر علیه ملت مظلوم ایران و ناتوانی مستکبران در شکست این ملت سربلند، چشم امید از مستکبران و بیگانگان ببندیم و امید خویش را به خدای قادر متعال معطوف داریم؟
آیا وقت آن نرسیده که با تمسک به قرآن کریم و سیرهی نبی مکرم اسلام (ص) و اهل بیت طاهرینش (ع)، در راستای موفقیت دنیای اسلام گامهای واقعی برداریم؟ خداوند متعال در کتاب کریمش میفرماید: «وَلَا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ» (هود، ۱۱۳)، «و به کسانی که ستم کردهاند متمایل نشوید که آتش [دوزخ]به شما میرسد و در برابر خدا هیچ دوست و یاوری ندارید و آنگاه یاری نخواهید شد».
این هشدار الهی، امروز پس از شکست مفتضحانهی آمریکا و جریان استکبار جهانی در برابر ملت مظلوم و مقتدر ایران، بیش از هر زمان دیگری خود را نمایان ساخته است. اگر تا پیش از این نبرد سرنوشتساز، برخی از دولتهای کشورهای اسلامی با نادیده گرفتن این توصیهی الهی، به حمایت قدرتهای سلطهگر و مستکبران عالم دل بسته بودند و امید پیروزی و موفقیت را از آنان میجستند، امروز دیگر هیچ بهانهای باقی نمانده است. آنان با چشم خود دیدند که چگونه ابرقدرتهای پوشالی در برابر ایمان و ایستادگی ملتی که بر خدا توکل کرده و به ریسمان الهی چنگ زده است، زانو زدند و سرافکنده و خوار گشتند.
بدون شک امروز دیگر هیچ عذری برای تکیه بر بیگانگان باقی نیست.
وقت آن رسیده که همهی کشورهای اسلامی چشم امید از مستکبران برگیرند و با چنگ زدن به ریسمان محکم الهی، پشت به پشت یکدیگر جبهه اسلام را در برابر دشمنان مشترک تقویت نمایند.
بیتردید، رمز پیروزی و سربلندی امت اسلامی، نه در وابستگی به شرق و غرب، که در اتحاد، همبستگی و توکل بر خدای یکتاست. راه برونرفت از بحرانهای کنونی منطقه، جز با اتحاد و همبستگی کشورهای اسلامی و فاصله گرفتن از اجانب و استکبار جهانی میسر نخواهد شد.
پس بر همهی کشورهای اسلامی و رهبران خردمند آنان فرض است که با فاصله گرفتن از بیگانگان و قدرتهای سلطهگر، دست اتحاد و برادری را بفشارند و با تکیه بر مشترکات اعتقادی و فرهنگی خویش، راه را بر توطئههای دشمنان ببندند.
بیتردید، هرچه پیوند میان ملتهای مسلمان استوارتر گردد، موفقیت اسلام و مسلمانان در منطقه و جهان نزدیکتر خواهد شد و امت اسلامی به جایگاه شایستهی خویش یعنی سروری و عزت جهانی دست خواهد یافت.
از درگاه خداوند متعال، سعادت و سربلندی همه مسلمانان جهان را در پرتو آموزههای قرآن کریم، هدایتهای پیامبر رحمت (ص) و عترت طاهرینش (ع) خواهانیم. والسلام علی عبادالله الصالحین