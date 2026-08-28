باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، توافقنامه بین دولتی که چارچوب همکاری بین ترکیه و عربستان را برای توسعه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر تعیین می‌کند، امضا کرد.

روزنامه رسمی ترکیه امروز جمعه «توافقنامه دولتی بین ترکیه و عربستان سعودی در مورد پروژه‌های نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر» را که در تاریخ ۳ فوریه در ریاض امضا شده بود، پس از تصویب توسط اردوغان، منتشر کرد.

هدف از این توافق‌نامه، افزایش همکاری بین دو کشور در زمینه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های سبز و نوآوری و تشویق پروژه‌های بزرگی است که به دستیابی ترکیه به اهداف مربوط به امنیت انرژی و گذار سبز کمک می‌کنند. به عنوان بخشی از «پروژه‌های فاز اول»، دو نیروگاه خورشیدی در سیواس و تاشیلی در کارامان ترکیه ساخته خواهد شد که هر کدام ظرفیتی معادل ۱۰۰۰ مگاوات دارند.

این توافق‌نامه همچنین در چارچوب «پروژه‌های فاز دو»، توسعه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر اضافی با ظرفیت نصب‌شده کل ۳۰۰۰ مگاوات را تصریح می‌کند. محل پروژه‌های فاز دو، تعرفه فروش برق و سایر شرایط از طریق توافق‌نامه‌هایی که بعدا بین دو طرف منعقد خواهد شد، تعیین خواهد شد.

منبع: المیادین