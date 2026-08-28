باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حبیب الله غیاثوند در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجعه این هفته دزفول که در حسینیه ثارالله این شهر برگزار شد، با بیان اینکه سامانه‌های پدافندی ارتش جمهوری اسلامی به طور مستمر به روز و ارتقا می‌یابد گفت: جمهوری اسلامی با اتکا به دانش و توان علمی متخصصان جوان کشور، برای تقویت و به روز رسانی سامانه‌های توپخانه‌ای، موشکی و پدافندی خود به هیچ کشوری وابسته نیست.

وی، پدافندهوایی را ستون فقرات امنیت کشور دانست و گفت: کشف، شناسایی، رهگیری و انهدام هر گونه هواگرد متخاصم به آسمان کشور و همچنین مدیریت و هدایت پروازهای هوایی از جمله وظایف مهم پدافند هوایی است.

فرمانده پدافند هوایی دزفول با اعلام بیعت دوباره رزمندگان پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی با فرمانده کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تاکید کرد: فرزندان ملت بزرگ ایران در نیروی پدافند هوایی به پشتیبانی و دعای خیر مردم، با تمام توان در راه دفاع از انقلاب و ایران در میدان حضور دارند.

سرنگونی ۲۰۰ پهپاد راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی توسط پدافند هوایی

سرهنگ غیاثوند گفت: پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی با بهره گیری از سامانه‌های پیشرفته، موفق به سرنگونی بیش از ۲۰۰ فروند انواع پهپاد راهبردی دشمن آمریکایی صهیونیستی شد.

وی با بیان اینکه پدافند هوایی نمادی از اقتدار، خودباوری و پیشرفت علمی و نظامی کشور است بیان کرد: پدافند هوایی در جنگ دوم و سوم تحمیلی با تمام توان در مقابل، نظام سلطه ایستاد و در این راه ۱۵۷ شهید و صدها جانباز را تقدیم کرد.

فرمانده پدافند هوایی دزفول ادامه داد: سامانه یکپارچه پدافند هوایی کشور در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه موفق به انهدام ریزپرنده‌های بسیار و پهپادهای راهبردی متعددی از جمله «هرمس» و «‌ام کیو ۹» و همچنین انهدام بخشی از موشک‌های پرتابی دشمن آمریکایی صهیونیستی شد.

انهدام ۶۰۰ جنگنده دشمن بعثی در جنگ هشت ساله

سرهنگ غیاثوند دفاع مقدس هشت سال را آزمونی بزرگ برای پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی دانست و گفت: پدافند هوای ارتش با سرنوگونی و انهدام ۶۰۰ فروند هواپیما، ۶۷ فروند بالگرد و خنثی سازی ۲۴ هزار و ۸۶۳ حمله هوایی نقس بی بدیلی در دفاع از کشور در جنگ تحمیلی هشت ساله داشت.

وی عملکرد پدافندهوایی پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ تا کنون را از جمله صفحات زرین این نیرو دانست و بیان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جنگ‌های تحمیلی اخیر، قدرت بازدارندگی ایران را به جهان نشان دادند.

فرمانده پدافند هوایی دزفول ادامه داد: رزمندگان و فرزندان ملت بزرگ ایران در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ثابت کرده‌اند تا پای جان برای دفاع از ایران و اسلامی در میدان جهاد و شهادت ایستاده‌اند و برای شکوه و عظمت ایران از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

در مقابل دشمن سر خم نخواهیم کرد

سرهنگ غیاثوند، پیشرفت‌های نظامی و امنیتی ایران اسلامی را شگرف دانست و بیان کرد: نیروهای مسلح جان بر کف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تاسی به فرهنگ عاشورایی، هرگز در مقابل دشمن سر خم نخواهند کرد و به دشمنان ایران ضربه‌ای سخت وارد خواهند کرد.

وی با بیان اینکه دشمن به خیال خام خود به دنبال ایجاد اجماع سیاسی و اقتصادی علیه ایران اسلامی به منظور جلوگیری از پیشرفت‌های نظام اسلامی است ولی ملت ایرن ثابت کرده است که در فشارها، با تبدیل تهدیدها به فرصت، انگیزه‌ای قوی تر برای تقویت قدرت ملی خواهند داشت.