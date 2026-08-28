سخنگوی فراجا از هلاکت یک نفر و دستگیری ۶ نفر از گروهک تروریستی جیش الظلم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا تصریح کرد: ساعاتی پیش، در درگیری مسلحانه دلاور مردان انتظامی سروان که با همکاری سپاه و سربازان گمنام امام زمان (عج ) شهرستان با گروهک تروریستی جیش الظلم صورت گرفت، طی دو عملیات ضربتی و غافلگیرانه، یک نفر از اعضای گروهک به هلاکت رسید و تعداد ۶ نفر نیز دستگیر شدند.

سخنگوی فراجا اظهار کرد: در این عملیات، مقادیر زیادی سلاح و مهمات از جمله ده ها قبضه کلاشینکف، نارنجک دستی، آرپی جی ۷، حدد ۲۰ ‌کیلو گرم مواد منفجره سی فور، ۱۵۰ تیر فشنگ جنگی و چند دستگاه ماهواره استارلینک نیز کشف و ضبط گردید.

سردار منتظرالمهدی در پایان گفت: نفرات دستگیر شده، از عوامل شهادت همکاران انتظامی در فروردین ماه گذشته در سروان و نیز عامل شهادت یکی از کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ماه گذشته می باشند.

منبع : پلیس