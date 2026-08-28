تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان در هفته چهارم لیگ برتر به مصاف هم رفتند و بازی با نتیجه مساوی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر امشب جمعه ششم شهریور و از ساعت ۲۱ در ورزشگاه شهدای فولاد با قضاوت فرهاد امینی رو در روی هم قرار گرفتند و دو تیم به نتیجه مساوی صفر صفر رضایت دادند.

ترکیب فولاد: حامد لک، محمد قریشی، میلاد بدرقه، رامین رضاییان، ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری، امیرحسین جولانی، امید حامدی‌فر، یوسف مزرعه، فرشاد احمدزاده و احسان محروقی

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، روزبه چشمی، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، سعید سحرخیزان

لحظه‌های حساس بازی

نیمه اول

دقیقه ۱: اشتباه دروازه بان فولاد توپ را در موقعیت تک به تک در اختیار قلی‌زاده قرار داد اما او ضربه‌اش دقت کافی را نداشت و این فرصت فوق‌العاده از کنار دروازه فولاد به بیرون رفت.

دقیقه ۲: بعد از فرصت خوب استقلالی‌ها نوبت فرصت سوزی برای فولاد بود، در حالی که خط دفاع استقلال بهم ریخته بود توپ مقابل احمدزاده قرار گرفت اما به شکلی عجیب توپ را به آسمان زد.

دقیقه ۶: ضربه سعید سحرخیزان بعد از برخورد به مدافع فولاد با فاصله کم به بیرون رفت.

دقیقه ۸: رامین رضاییان مدافع فولاد به دلیل خطای علیرضا کوشکی روی بازیکن این تیم به شدت به داور معترض شد.

دقیقه ۱۳: ضربه زمینی یوسف مزرعه با اختلاف کمی از کنار دروازه حبیب فرعباسی به بیرون رفت.

دقیقه ۱۵: بازیکنان استقلال روی بازیکن فولاد مرتکب خطا شدند و داور به امیرمحمد رزاقی نیا هافبک استقلال کارت زرد نشان داد.

دقیقه ۱۷: شوت زمینی امیرمحمد رزاقی نیا را حامد لک به خوبی مهار کرد.

دقیقه ۲۱: فرشاد احمدزاده به دلیل خطا روی بازیکن استقلال از داور کارت زرد گرفت.

دقیقه ۲۶: عارف آقاسی به دلیل خطا روی رامین رضاییان از داور کارت زرد گرفت تا دومین بازی استقلال در این نیمه باشد که جریمه می شود.

دقیقه ۳۸: بازی آرام دنبال می‌شود و موقعیتی روی دروازه ها خلق نشده است.

دقیقه ۴۴: جولانی در میانه های زمین روی علیرضا کوشکی مرتکب خطا شد اما آبی ها نتوانستند از این ضربه آزاد خود استفاده کنند و توپ در اختیار بازیکنان فولاد قرار گرفت.

نیمه دوم بازی از ساعت ۲۲:۱۱ آغاز شد.

دقیقه ۴۸: صالح حردانی که در موقعیت خوبی برای گلزنی قرارداشت اما ضربه او از کنار دروازه فولاد به بیرون رفت.

دقیقه ۵۷: یاسر آسانی در محوطه جریمه فولاد صاحب توپ شد و با شوتی زیبا دروازه فولاد را تهدید کرد که حامد لک توپ را به زیبایی راهی کرنر کرد.

دقیقه ۶۸: صالح حردانی قصد داشت توپ را به محوطه جریمه فولاد سانتر کند که با دخالت بازیکن فولاد توپ راهی اوت شد و داور ضوع از دروازه را اعلام کرد که با اعتراض بازیکن استقلال همراه شد.

دقیقه ۷۵: فرار یاسر آسانی به قلب خط دفاعی فولاد خوزستان او را در موقعیت تک به تک با حامد لک قرار داد اما ضربه او را حامد لک مهار کرد و توپ با برخورد به آسانی به اوت رفت.

دقیقه ۸۱: ضربه زمینی اسلامی زمینی به بیرون رفت.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید با کسب یک امتیاز این بازی استقلال ۱۰ امتیازی و در رده دوم و فولاد ۶ امتیازی و در رده ششم ایستادند.

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برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
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