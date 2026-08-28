مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی وزارت نفت در «اکس» نوشت:در قضیه صادرات نفت ایران، هیچ‌گونه مغایرتی بین حرف ریاست جمهور و وزیر نفت نیست، اما ظاهرا مغرضین کماکان به‌دنبال اغراض سمی و مهمل‌بافی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سامان قدوسی، مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی وزارت نفت در «اکس» نوشت:در قضیه صادرات نفت ایران، هیچ‌گونه مغایرتی بین حرف ریاست جمهور و وزیر نفت نیست، اما ظاهرا مغرضین کماکان به‌دنبال اغراض سمی و مهمل‌بافی هستند.

بارگیری نفت در پایانه‌های نفتی و خارج کردن آن از خط محاصره در قالب صادرات، یک بحث است ولی فروش نفت‌هایی که قبلا از محاصره خارج شده و تحویل آنها به مشتری در آب‌های دوردست بحثی دیگر است. 

اولی بحثی است که آقای رئیس‌جمهور می‌فرمایند و دومی بحث وزیر  نفت است. درک این وضعیت پیچیده نیست و مفهوم آن بسیار ساده است اما کسانی که اصرار دارند حرف ریاست جمهور و وزیر نفت با هم متناقض است ماهیگیرانی هستند که آب را گل‌آلوده دیده‌اند. 

 

هیچ مغایرتی میان اظهارات رئیس‌جمهور و وزیر نفت درباره صادرات نفت وجود ندارد

برچسب ها: نفت ، فروش نفت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۶ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
دقیقا مغایرتی نیست اون میگه نفروختیم این میگه فردختیم شنونده اشتباهی مغایرت میبینه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
یکی میگه صادرات نداریم و دیگری می گوید صادرات نفت ادامه داره ده درصد هم بیشتر مردم این وسط حرف چه کسی را قبول کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
اینکه بحث نداره ریس جمهور محترم از روز اول گفت نه میفروشیم نه هست نه میخرندو نداریم یکی بیاد بگه چکار کنیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۰۶ شهريور ۱۴۰۵
خب یعنی الان صادرات صفر است.
نفتی که قبلا در آبهای شرق دور روی آب سرگردان مانده ،و تحویل مشتریان پالایشگاههای خصوصی با تخفیف بالا میشود،صادرات کنونی نیست.
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