باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری گفت: جوان ۲۷ سالهای بر اثر غرقشدگی در زایندهرود حوالی ایلبیگی جان خود را از دست داد.
نرگس عسکری روز جمعه با اعلام این خبر افزود: این حادثه حدود ساعت ۱۳ به مرکز اورژانس اعلام شد که در کمترین زمان نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته وی، پس از حضور کارشناسان اورژانس بر بالین مصدوم، اقدامات احیای قلبیریوی برای وی آغاز شد و پس از انجام عملیات احیا، مصدوم جهت ادامه درمان به درمانگاه سامان منتقل شد.
سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری افزود: با وجود تلاشهای انجامشده و ادامه عملیات احیا، به علت ایست قلبی ـ تنفسی، این جوان جان خود را از دست داد.
عسکری با اشاره به خطرات شنا در رودخانهها و مناطق غیرمجاز، از شهروندان خواست برای حفظ جان خود و خانوادههایشان از ورود به رودخانهها و مناطق ناایمن برای شنا خودداری کنند.