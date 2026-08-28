باشگاه خبرنگاران جوان - فروش اینترنتی بلیت شناورهای خودروبر(لندینگ‌کرافت) در مسیر تردد دریایی بندر تجاری و مسافری چارک ـ کیش با هدف توسعه خدمات الکترونیکی، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل فرآیند سفر به جزیره کیش راه‌اندازی شد.

رضا راکیان افزود: در مرحله نخست اجرای این طرح، یک سفر روزانه شناور خودروبر در سامانه پیش‌بینی شده و بلیت این سفر از طریق بستر اینترنتی به آدرس Ticket.kishports.com در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: این اقدام با هدف کاهش مراجعات حضوری، ساماندهی فرآیند فروش بلیت و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی از ٢٤ ساعت قبل بهتر برای مسافران انجام شده است.