باشگاه خبرنگاران جوان- مرحله گروهی لیگ کنفرانس اروپا با حضور ۳۶ تیم قرعه‌کشی شد. در این فرمت جدید، هر تیم ۶ مسابقه (۳ بازی خانگی و ۳ بازی خارج از خانه) انجام می‌دهد. تیم‌های برتر مستقیماً به یک‌هشتم نهایی صعود کرده و سایر تیم‌های واجد شرایط راهی مرحله پلی‌آف برای تعیین تکلیف نهایی خواهند شد.

در فرمت تازه طراحی شده برای این رقابت‌ها، هر یک از ۳۶ تیم حاضر در مرحله لیگ، مجموعاً ۶ مسابقه را در برابر ۶ حریف متفاوت تجربه خواهند کرد که نیمی از این دیدارها در خانه و نیمی دیگر در زمین حریفان برگزار می‌شود. بر اساس مقررات جدید، هشت تیم نخست جدول رده‌بندی مستقیماً راهی مرحله یک‌هشتم نهایی می‌شوند و تیم‌های رده نهم تا بیست‌وچهارم برای رسیدن به این مرحله، در دور پلی‌آف به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

برنامه تقابل‌های جذاب تیم‌های سید یک

آتالانتا به عنوان یکی از تیم‌های سرشناس، در سه بازی خانگی به مصاف پافوس، غیرت آلماتی و میالبی می‌رود و در دیدارهای خارج از خانه باید با آژاکس، بوراتس و ریگا روبه‌رو شود. در سوی دیگر، آژاکس یکی از جذاب‌ترین قرعه‌های این مرحله را در اختیار دارد؛ نماینده آمستردام در خانه از آتالانتا، ختافه و تون پذیرایی کرده و در مسابقات خارج از خانه در زمین میتیلند، سنت‌ترویدن و هایدوک اسپلیت به میدان خواهد رفت.

براگا دیگر تیمی است که در پرتغال با خنت، کوپس کوپیو و اگناتیا دیدار می‌کند و برای انجام بازی‌های خارج از خانه راهی میدان‌های کپنهاگن، بران و آرهوس خواهد شد. فرایبورگ نیز در بازی‌های خانگی خود به مصاف پاناتینایکوس، توئنته و یابلونتس می‌رود و دیدارهای خارج از خانه این تیم در برابر موناکو، ترابزون اسپور و کائونو ژالگیریس خواهد بود.

چالش‌های پیش روی موناکو و کپنهاگن

موناکو در خانه پذیرای فرایبورگ، لینکلن رد ایمپس و نورشلند خواهد بود و سه سفر دشوار را برای رویارویی با برایتون، هارتس و زسکا صوفیه در پیش دارد. در نهایت، کپنهاگن نیز در خانه برابر براگا، لوگانو و ایبریا تفلیس صف‌آرایی می‌کند و در بازی‌های خارج از خانه مقابل ستاره سرخ بلگراد، کرایووا و اینتر اسکالدس قرار خواهد گرفت. هواداران فوتبال برای تماشای این مسابقات و مشخص شدن مدعیان صعود، در انتظار آغاز این رقابت‌های پرهیجان هستند