باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم قرعهکشی لیگ اروپا ۲۷-۲۰۲۶ در موناکو برگزار شد و ۳۶ تیم حاضر، حریفان خود را در مرحله گروهی شناختند. این رقابتها از ۲۵ شهریور آغاز شده و در ۵ خرداد ۱۴۰۶ به پایان میرسد. حضور لژیونرهای ایرانی و تقابلهای دشوار آنها با بزرگان فوتبال اروپا، حساسیت این فصل را دوچندان کرده است.
آغاز ماراتن اروپایی از قلب موناکو
مراسم قرعهکشی رقابتهای لیگ اروپا از ساعت ۱۴:۳۰ امروز به وقت تهران در موناکو برگزار شد. بر اساس اعلام رسمی، پنجاهوششمین دور این مسابقات که هجدهمین دوره از زمان تغییر نام از جام یوفا به لیگ اروپا است، از ۲۵ شهریورماه آغاز خواهد شد. پرونده این فصل از رقابتها در نهایت در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۶ با برگزاری دیدار نهایی در ورزشگاه دویچه بانک شهر فرانکفورت بسته میشود.
مسیر دشوار مدعیان در قرعهکشی جدید
در این مرحله، تیمهای سید یک که از آنها به عنوان مدعیان اصلی یاد میشود، حریفان سرسختی را پیش رو دارند. بایرلورکوزن در مسیر خود باید با رقبایی همچون مارسی، لیون و بشیکتاش دیدار کند. بنفیکا نیز با تیمهایی نظیر میلان و سلتیک همگروه شده است. یوونتوس باید مقابل سوسیداد و آلکمار به میدان برود و میلان نیز چالشهای جذابی برابر تیمهای انگلیسی ساندرلند و بورنموث خواهد داشت. همچنین لیون، المپیاکوس، سوسیداد و مارسی در گروههایی قرار گرفتهاند که هر کدام ویژگیهای فنی خاص خود را دارد و نویدبخش دیدارهای مهیج است.
رقابتهای سرنوشتساز برای لژیونرها
یکی از جذابترین بخشهای این قرعهکشی برای فوتبالدوستان ایرانی، مشخص شدن مسیر لژیونرهای کشورمان است. رسانهها از این قرعهکشی با عنوان «مسابقات جذاب برای لژیونرها» یاد کردهاند که بیانگر «سفر قلیزاده و صیادمنش به انگلیس، آلمان و پرتغال» برای انجام دیدارهای حساس است. تیم لخپوزنان که در سید سه این رقابتها قرار دارد، ماموریت بسیار دشواری در مقابل حریفان قدرتمند اروپایی خواهد داشت. لخپوزنان در این مسیر باید به مصاف تیمهای مطرحی نظیر بایرلورکوزن، بنفیکا، فرانسواروش، سنژیلواز، ساندرلند، کریستالپالاس، تورینسه و اوفی یونان برود.
جدول کامل حریفان تیمهای سید یک
در ادامه، جزئیات حریفان تیمهای اصلی سید یک به شرح زیر اعلام شده است:
بایرلورکوزن: مارسی، لیون، سالزبورگ، دینامو زاگرب، تسلیه، لخ پوزنان، بشیکتاش، اوفی کرت.
بنفیکا: AZ آلکمار، میلان، سلتیک، ویکتوریا پلژن، لخ پوزنان، اومونیا، اوفی کرت، نایمخن.
یوونتوس: رئال سوسیداد، AZ آلکمار، رن، فرنسواروش، اومونیا، سلتاویگو، نایمخن.
میلان: بنفیکا، المپیاکوس، فرنسواروش، سالزبورگ، ساندرلند، بورنموث، آرارات ارمنستان، لفسکی صوفیا.
لیون: بایرلورکوزن، رئال سوسیداد، یونیون سنژیلواز، اندرلخت، کریستالپالاس، یاگلونیا، لیلستروم، هوفنهایم.
AZ آلکمار: یوونتوس، بنفیکا، دینامو زاگرب، اسپارتا پراگ، اشتروم گراتس، ساندرلند، آرارات ارمنستان.
المپیاکوس: میلان، مارسی، اسپارتا پراگ، رن، یاگلونیا، تسلیه، هوفنهایم، تورئنسه.
رئال سوسیداد: AZ آلکمار، رن، فرنسواروش، اومونیا، سلتیک، نایمخن.
مارسی: المپیاکوس، بایرلورکوزن، اندرلخت، سلتیک، سلتاویگو، اشتروم گراتس، لفسکی صوفیا، بشیکتاش.