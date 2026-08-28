باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال پیکان و استقلال خوزستان در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، شامگاه جمعه ۶ شهریورماه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پاس تهران و با قضاوت احسان اکبری به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

دو تیم در نیمه نخست تلاش کردند با ایجاد موقعیت روی دروازه یکدیگر به گل برسند، اما حملات پیکان و استقلال خوزستان راه به جایی نبرد و بازی بدون گل به پایان رسید تا دو تیم با نتیجه تساوی راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم نیز شاگردان ساکت الهامی و امیر خلیفه‌اصل برای تغییر نتیجه تلاش کردند، اما دفاع منسجم دو تیم و بی‌دقتی مهاجمان در استفاده از فرصت‌های ایجادشده باعث شد گلی از خط دروازه‌ها عبور نکند.

در نهایت ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم ثمری نداشت و پیکان و استقلال خوزستان به تقسیم امتیازات رضایت دادند.

با این نتیجه، پیکان با کسب یک امتیاز این دیدار، ۵ امتیازی شد و در رده نهم جدول لیگ برتر قرار گرفت. استقلال خوزستان نیز با این تساوی، ۲ امتیازی شد و در جایگاه شانزدهم جدول باقی ماند.