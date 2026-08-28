شهردار تهران با بیان اینکه آمریکا در جنگ نظامی در همه ابعاد شکست خورده‌ است.تأکید کرد: دشمن امروز با دو راهبرد شکستن تاب آوری مردم و ایجاد اختلال محاسباتی در میان مسئولان به دنبال ضربه به کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان-علیرضا زاکانی در سخنرانی پس از خطبه‌های نمازجمعه این هفته قم اظهار کرد: دشمن از هر ظرفیتی که می‌توانست در جنگ استفاده کند، بهره گرفت و امروز همان روش تکراری خود را در حوزه اقتصاد با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: آمریکا در جنگ نظامی به دنبال تغییر نظام اسلامی، تجزیه کشور و به اسارت گرفتن ملت ایران بود و این هدف‌ها را بارها در مواضع خود مطرح کرده بود.

شهردار تهران ادامه داد: آمریکا در سطحی پایین‌تر به دنبال نابودی توان هسته‌ای، ایجاد محدودیت موشکی و از بین بردن قابلیت‌های منطقه‌ای ایران بود، اما به هیچ‌یک از خواسته‌های خود نرسید و در جنگ شکست قطعی را متحمل شد.

زاکانی گفت: آمریکای امروز، آمریکای ۶ ماه پیش یا یک سال پیش نیست؛ آمریکایی است که دیگر هیبت ندارد و بعد از شکست از ایران، دیگر کسی آن‌گونه که باید از آمریکا بترسد، نمی‌ترسد.

وی افزود: آمریکا دیگر برای منطقه ایمنی‌آور نیست، بلکه وجودش برای منطقه شر و نحسی است و حتی همراهان و دوست‌داران خود را نیز بر آن داشته‌است که از آن فاصله بگیرند.

شهردار تهران اضافه کرد: برعکس، ایران عزیز، عزیزتر است و فتح قلب‌های ملت‌ها و فتح ذهن مسوولان را در بخش‌های عمده‌ای از جهان و منطقه به خود اختصاص داده‌است.

زاکانی بیان کرد: این توفیقی که به واسطه برکت خون امام مجاهد شهید، بعثت مردم و همت و غیرت نیروهای مسلح برای کشور به دست آمده‌است، نیاز به صیانت، پاسداری و دقت دارد.

دشمن به دنبال شکستن تاب‌آوری مردم است

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در ۱۴ خردادماه سال‌جاری اظهار کرد: دشمن شکست‌خورده از عرصه نظامی به دنبال ۲ چیز است؛ یکی شکستن تاب‌آوری مردم و دیگری نیز ایجاد اختلال محاسباتی در میان مسوولان است.

شهردار تهران افزود: قرائن، شرایط وهمه موارد موجود از هجمه سنگین برای شکستن این تاب‌آوری و ایجاد اختلال در محاسبه‌های مسوولان حکایت دارد و مهم است که مختصات این صحنه را بفهمیم و بر اساس آن، نقشه راه خود را تنظیم کنیم.

کشور به تصمیم‌های جدی در حوزه اقتصاد نیاز دارد

وی با تاکید بر ضرورت توجه به رویکرد جدید اقتصادی گفت: نباید به رویکردهای گذشته خودمان بسنده کنیم؛ کشور مسیر چند دهه‌ای را از قبل از انقلاب تا امروز طی کرده و وابستگی به نفت و سپس تقویت عرصه دریافت مالیات را دنبال کرده است، اما نیاز به تصمیم‌های جدی دارد.

شهردار تهران افزود: اتفاقا سختی دوره جنگ امکانی را فراهم می‌کند که این تصمیم‌ها گرفته شود و یکی از این تصمیم‌ها ایجاد زمینه انتقال حضور مردم به‌ درستی در عرصه اقتصاد کشور است.

زاکانی گفت: نقدینگی جامعه امروز ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است و با تبدیل آن به دلار ۱۵۰ هزار تومانی، عددی حدود ۱۳۰ میلیارد دلار ایجاد می‌شود. این منابع در دست مردم و بخش خصوصی است و در بخش اقتصاد کشور خارج از اراده دولت حضور دارد.

تاکید کرد: اگر شیوه اقتصاد را به سمت واگذاری امور به مردم قرار دهیم، همان چیزی که امام شهید ما مکررا بر آن تاکید داشتند، به طور حتم اقتصاد کشور آسیب‌پذیر نخواهد بود.