رئیس پلیس راه استان گیلان گفت: ترافیک در محور رشت به قزوین سنگین و پرحجم اما روان است و پیش‌بینی می‌شود که بر حجم این ترافیک در این محور افزوده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد صالحی اظهار کرد: با توجه به تعطیلات آخر هفته و بازگشت مسافران به مقصد، هم اینک ترافیک در محور رشت به قزوین به خصوص در محدوده سراوان تا امامزاده هاشم رشت و همچنین خروجی شهرستان رودبار سنگین است.

وی با اشاره به اینکه در ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۱۷۰ هزار خودرو وارد گیلان شده است، افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده، ماموران پلیس راه گیلان در محدوده هایی که انتظار ترافیک داریم حضور دارند و در این راستا از تمام ظرفیت خود استفاده می‌کنیم تا خودروها را هدایت و از تخلف‌های احتمالی که باعث بیشتر شدن ترافیک می‌شود، جلوگیری کنیم.

وی به سایر محورهای گیلان نیز اشاره کرد و ادامه داد: در نوار ساحلی گیلان به خصوص در شهرستان بندرانزلی ترافیک پرحجم اما روان است، ضمن این که وضعیت ترافیک در شهرستان لاهیجان و همچنین محور آستارا به اردبیل هم پرحجم اما روان گزارش شد.

سرهنگ صالحی بیان کرد: از رانندگان نیز تقاضا داریم که برای رسیدن به مقصد عجله نداشته باشند و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ما را در خدمت‌رسانی همراهی کنند؛ از سوی دیگر با رعایت مقررات، شاهد کاهش تصادفات خواهیم بود.

رئیس پلیس راه استان گیلان در ادامه اظهار کرد: همچنین از مسافران تقاضا داریم که خروج خود را مدیریت و به ساعات پایانی امشب موکول نکنند و صبر و شکیبایی داشته باشند و شتاب بی‌مورد نیز نداشته باشند.

وی از اعمال محدودیت ترافیکی خبر داد و افزود: تردد انواع کامیون و تریلر، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، در محور قدیم رشت ـ قزوین و بالعکس امروز جمعه ۶ شهریور تا ساعت ۲۴ و یکشنبه هشت شهریور از ساعت هفت صبح تا ۲۴ ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان گیلان اضافه کرد: همچنین در محور آستارا ـ اردبیل و بالعکس نیز تردد انواع کامیون و تریلر، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، تا ۲۴ امروز جمعه ۶ شهریور ممنوع است.

برچسب ها: ترافیک رشت ، محدودیت تردد
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