باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و تراکتور تبریز در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال شامگاه جمعه ۶ شهریورماه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهید نصیری و با قضاوت پیام حیدری به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر تراکتور به پایان رسید.

شاگردان جواد نکونام و سعید اخباری در نیمه نخست تلاش زیادی برای باز کردن دروازه یکدیگر داشتند، اما حملات دو تیم ثمری نداشت و در نهایت ۴۵ دقیقه نخست بدون گل به پایان رسید تا دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.

با آغاز نیمه دوم، تراکتور خیلی زود به گل رسید. در دقیقه ۴۸، عارف غلامی روی بازیکن تراکتور مرتکب خطا شد و پیام حیدری به سود تراکتور اعلام پنالتی کرد.

امیرحسین حسین‌زاده پشت توپ قرار گرفت و موفق شد با ضربه‌ای دقیق دروازه چادرملو را باز کند تا تراکتور یک بر صفر از میزبان خود پیش بیفتد.

در ادامه مسابقه، امیرحسین کلباسی، بازیکن چادرملو، به دلیل خطا روی محمد نادری با کارت قرمز مواجه شد. پیام حیدری پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR)، تصمیم خود را تغییر داد و کلباسی را از زمین مسابقه اخراج کرد تا چادرملو ادامه بازی را ۱۰ نفره دنبال کند.

پس از اخراج کلباسی، شاگردان سعید اخباری با وجود یک بازیکن کمتر برای جبران نتیجه تلاش کردند، اما تراکتور توانست برتری خود را حفظ کند و اجازه ندهد میزبان به گل تساوی دست پیدا کند.

در دقایق پایانی بازی هم تومیسلاو اشتراکالی موفق شد گل دوم بازی برای تراکتور را به ثمر برساند.

در نهایت تلاش دو تیم در دقایق باقی‌مانده ثمری نداشت و تراکتور با گل های امیرحسین حسین‌زاده از روی نقطه پنالتی و تومیسلاو اشتراکالی موفق شد چادرملو را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار خارج از خانه را به دست آورد.