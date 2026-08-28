مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از خدمت‌رسانی رایگان ناوگان اتوبوسرانی مشهد در خطوط منتهی به حرم مطهر رضوی در روز یکشنبه (۸ شهریورماه) خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن شریعتی اظهار کرد: با هدف تسهیل در تشرف زائران و مجاوران به حرم مطهر رضوی، برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و دستور شهردار مشهد، خدمات ناوگان اتوبوسرانی مشهد در خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر، روز یکشنبه ۸ شهریورماه به مناسبت سالروز ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد بیان کرد: این خطوط شامل ۸۰۰ – ۸۰۱ – ۸۰۲ – ۸۳۱ – ۸۳۲ – ۸۳۳ – ۱۲ – ۵۰ – ۶۲ – ۸۲ – ۸۶ و ۲۱۰ می‌باشد.

وی بیان کرد: همچنین برای ارائه خدمات شایسته به زائرین و مجاورین، ناوگان خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر در شب و روز میلاد، تقویت خواهد شد تا سرفاصله ناوگان کاهش یابد.

منبع:مهر

برچسب ها: اتوبوسرانی ، مشهد مقدس
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