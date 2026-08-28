تیم فوتبال شمس آذر موفق شد در دیداری خارج از خانه تیم نساجی را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیمهای فوتبال نساجی مازندران و شمسآذر قزوین در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال، شامگاه جمعه ۶ شهریورماه از ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر و با قضاوت کیوان علیمحمدی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر شمسآذر به پایان رسید.
دو تیم که برای کسب سه امتیاز این دیدار به میدان آمده بودند، بازی را با احتیاط آغاز کردند و تلاش داشتند با استفاده از فضاهای موجود در خط دفاعی حریف به موقعیت گل برسند.
در دقیقه ۲۷، شمسآذر موفق شد قفل دروازه نساجی را باز کند. محمدرضا محمدی روی پاس امیرمحمد محکمکار در موقعیت مناسبی قرار گرفت و توانست گل نخست بازی را به ثمر برساند تا شاگردان وحید رضایی با یک گل از میزبان خود پیش بیفتند.
پس از این گل، شاگردان سیدمجتبی حسینی برای جبران نتیجه تلاش کردند و نساجی حملاتی را روی دروازه شمسآذر ترتیب داد، اما دفاع تیم میهمان اجازه نداد این حملات به گل تساوی تبدیل شود.
نیمه نخست با برتری یک بر صفر شمسآذر به پایان رسید.
در نیمه دوم نیز شمسآذر نمایش موثرتری داشت و در دقیقه ۵۵ اختلاف را به دو گل افزایش داد. محمدرضا محمدی بار دیگر موفق به گلزنی شد و این بار روی پاس مهدی ممیزاده دروازه نساجی را باز کرد تا خودش دومین گل تیمش و شمسآذر گل دوم مسابقه را به ثمر برساند.
در ادامه، نساجی تلاش کرد با تغییر روند بازی و فشار بیشتر روی دروازه شمسآذر به گل برسد، اما شاگردان وحید رضایی به خوبی از برتری خود محافظت کردند و اجازه ندادند میزبان به جریان مسابقه بازگردد.
در نهایت تلاش نساجی برای کاهش اختلاف نتیجهای نداشت و شمسآذر با پیروزی ۲ بر صفر ورزشگاه شهید وطنی را ترک کرد.
با این نتیجه، شمسآذر به نخستین پیروزی خود در فصل جاری لیگ برتر دست یافت و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به حساب خود اضافه کرد. نساجی نیز در دیداری خانگی نتوانست امتیازی کسب کند.