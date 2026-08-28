باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و خیبر خرم‌آباد در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، شامگاه جمعه ۶ شهریورماه از ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک و با قضاوت موعود بنیادی‌فرد به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

بازی در شرایطی آغاز شد که هر دو تیم با هدف کسب سه امتیاز وارد زمین شدند و تلاش داشتند در همان دقایق ابتدایی نبض مسابقه را در اختیار بگیرند.

خیبر در دقیقه ۱۵ موفق شد نخستین گل مسابقه را به ثمر برساند. عیسی مرادی روی پاس امیرحسین فارسی در موقعیت گلزنی قرار گرفت و توانست دروازه آلومینیوم را باز کند تا شاگردان فراز کمالوند یک بر صفر از میزبان خود پیش بیفتند.

پس از دریافت گل، شاگردان پیروز قربانی فشار حملات خود را افزایش دادند و در دقایق پایانی نیمه نخست سرانجام به گل تساوی رسیدند. در دقیقه ۶+۴۵، آلومینیوم صاحب یک ضربه پنالتی شد و شروین بزرگ پشت توپ قرار گرفت و با موفقیت آن را به گل تبدیل کرد تا دو تیم با نتیجه یک بر یک راهی رختکن شوند.

در آغاز نیمه دوم، خیبر بار دیگر توانست از آلومینیوم پیش بیفتد. در دقیقه ۴۹، ابوالفضل قنبری روی پاس بهرام گودرزی موفق شد گل دوم تیمش را به ثمر برساند تا خیبر برای دومین بار در این مسابقه برتری خود را به حریف تحمیل کند.

در ادامه، آلومینیوم که نمی‌خواست در خانه متحمل شکست شود، حملات بیشتری را روی دروازه خیبر طراحی کرد و سرانجام در دقیقه ۸۲ به گل تساوی رسید. عرفان قهرمانی توانست دروازه خیبر را باز کند تا نتیجه مسابقه بار دیگر برابر شود.

در دقایق پایانی هر دو تیم تلاش کردند گل برتری را به ثمر برسانند، اما حملات آنها ثمری نداشت و در نهایت آلومینیوم اراک و خیبر خرم‌آباد به تساوی ۲ بر ۲ رضایت دادند و امتیازات این دیدار را تقسیم کردند.