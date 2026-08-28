تیم فوتبال سپاهان موفق شد در دیداری خانگی و با درخشش کسری طاهری گل گهر را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و گل‌گهر سیرجان در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، شامگاه جمعه ۶ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و با قضاوت میثم حیدری به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر سپاهان به پایان رسید.

شاگردان محرم نویدکیا بازی را بهتر آغاز کردند و خیلی زود توانستند دروازه گل‌گهر را باز کنند. در دقیقه ۷، کسری طاهری روی پاس آرمین سهرابیان در موقعیت مناسبی قرار گرفت و موفق شد نخستین گل سپاهان را به ثمر برساند تا میزبان از حریف خود پیش بیفتد.

پس از این گل، شاگردان سیدمهدی رحمتی تلاش کردند بازی را به تساوی بکشانند، اما سپاهان با کنترل جریان مسابقه اجازه نداد گل‌گهر به هدف خود برسد.

در دقیقه ۳۷، سپاهان بار دیگر به گل رسید. این بار آریا یوسفی با ارسال پاس خود، کسری طاهری را در موقعیت گلزنی قرار داد و مهاجم سپاهان با استفاده از فرصت به دست آمده، دومین گل خود و تیمش را وارد دروازه گل‌گهر کرد تا شاگردان نویدکیا با برتری ۲ بر صفر به رختکن بروند.

در نیمه دوم، گل‌گهر برای جبران نتیجه تلاش کرد و سپاهان نیز با استفاده از فضای ایجادشده در زمین حریف به دنبال افزایش اختلاف بود، اما در ادامه توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد.

در نهایت سپاهان با همان دو گل کسری طاهری موفق شد گل‌گهر را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار خانگی را به دست آورد.

برچسب ها: فوتبال ، لیگ برتر فوتبال ، تیم فوتبال سپاهان
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