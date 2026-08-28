باشگاه خبرنگاران جوان؛ دلآرا ودودی - بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه رویداد هنری «روایت رحمت» که به مناسبت گرامیداشت هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اسلام(ص) برگزار شد، با اشاره به استقبال مردم از این رویداد، تداوم برگزاری آن در سالهای آینده را اتفاقی مبارک دانست.
رضایی درباره امکان استمرار رویداد «روایت رحمت» در سالهای آینده گفت: این برنامه به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر رحمت طراحی و اجرا شده و با استقبال بینظیر مردم همراه بوده است.
وی افزود: به نظر میرسد تکرار این برنامه در سالهای آینده نیز میتواند اتفاق بسیار مبارکی باشد و امیدواریم دستاندرکاران حوزه فرهنگ با تأمین اعتبار و برنامهریزی، زمینه تداوم آن را فراهم کنند.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره حمایت از تولید و اجرای آثار موسیقایی با موضوع پیامبر(ص) و مفاهیم دینی نیز اظهار کرد: اعتباراتی که در حوزه نهادها و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به موسیقی اختصاص پیدا میکند، قاعدتاً در مسیر تولید آثار ملی، میهنی، دینی و مذهبی قرار دارد.
وی ادامه داد: در دوره پرفرازونشیب اخیر کشور، هنرمندان موسیقی نیز پای کار بودند و آثاری با مضامین میهنپرستی، ملی و مرتبط با رویدادهای مختلف تولید کردند. بخشی از این آثار به صورت دلی و بخشی نیز در قالب سفارش نهادهای مختلف تولید شده است.
رضایی با بیان اینکه دفتر موسیقی بیشتر نقش سیاستگذار و جریانساز دارد، گفت: در دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بحث تولید موسیقی اعتبار و بودجهای نداریم، اما تلاش میکنیم با ایجاد بخشهای ویژه در حاشیه یا در کنار برگزاری جشنوارهها و رویدادهای هنری، زمینه اجرای این آثار را فراهم کنیم.
وی افزود: تلاش داریم این آثار بیشتر در رسانهها معرفی شوند تا جامعه با آنها آشنایی بیشتری پیدا کند و تأثیرگذاری آنها در میان مردم افزایش یابد.
مدیرکل دفتر موسیقی همچنین درباره حضور گروههای موسیقی اقوام مختلف در رویداد «روایت رحمت» گفت: موسیقی ایران کاملاً با آداب و فرهنگ این کشور پیوند دارد و موسیقی نواحی، ریشههای تاریخ و فرهنگ غنی مردم ایران را در خود جای داده است.
رضایی ادامه داد: حضور موسیقی نواحی با گویشهای مختلف از نقاط گوناگون ایران در مدح رسولالله(ص)، نشاندهنده پیوند عمیق میان فرهنگ ایرانی و دین مبین اسلام است.
وی تأکید کرد: باید از چنین فرصتهایی برای معرفی گونههای مختلف موسیقی استفاده کرد تا مخاطبان با فرهنگ اصیل و عمیق ایرانی آشنا شوند.