مسجد مقدس جمکران به مناسبت ولادت پیامبر اعظم(ص) و امام صادق (ع)با برپایی جشن شادمانی میزبان منتظران ظهور خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان -آستان مقدس مسجد جمکران اعلام کرد:مراسم شب میلاد حضرت رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله و امام صادق علیه‌السلام، شنبه ۷ شهریور بلافاصله بعد از نماز عشاء با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین #اعوانی، اجرای گروه تواشیح میعاد و مولودی‌خوانی  محمد جعفری برپاست.

مراسم روز ولادت، ظهر یکشنبه ۸ شهریور، بلافاصله بعد از نماز جماعت عصر با مولودی‌خوانی توسط رسول محمدی برگزار می‌شود.

مراسم دعای توسل، سه شنبه ۱۰ شهریور با سخنران حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین صدر و قرائت دعا توسط  عباس حیدرزاده برقرار خواهد بود.

مراسم دعای کمیل، پنجشنبه ۱۲ شهریور با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حیدریان و قرائت دعا توسط مهدی ترکاشوند برگزار خواهد شد.

مراسم دعای ندبه، ساعت ۶ صبح جمعه ۱۳ شهریور با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین فرحزاد و قرائت دعای ندبه رضا ایزدی برپا خواهد شد.

برنامه‌های هفته پیش‌رو، عصر جمعه با قرائت صلوات ضراب اصفهانی و زیارت آل یاسین پایان می‌یابد.



برچسب ها: مسجد مقدس جمکران ، میلاد پیامبر (ص)
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