قهرمان کشتی گفت: از نظر اخلاقی تختی یک معلم بود و رفتارش طوری بود که ازش درس می گرفتید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - پرویز عرب قهرمان کشتی و همدوره جهان پهلوان تختی در همایش ملی تختی؛ یک پهلوان برای همه نسل‌ها گفت: با شادروان تختی در مسابقات زیادی شرکت کردیم؛ در گذشته مسابقات تیمی بیشتر مرسوم بود و در شهر تفلیس موفق شدیم ۴ - ۳ شوروی را شکست دهیم و بعد به بلغارستان رفتیم و تختی جوری کشتی گرفت که کشتی بلغاری روی تشک غش کرد  و باعث شد ما در بلغارستان شکست نخوریم.

او ادامه داد: بعد به کشور ترکیه رفتیم و در حالی که قرار کشتی بگیریم به ما اعلام کردند، که کشتی برگزار نمی‌شود ما فکر کردیم به دلیل بارش باران است، اما بعد متوجه شدیم در این کشور کودتا شده و عصمت اینونو نخست وزیر وقت را دستگیر کرده‌اند.

عرب درخصوص منش تختی بیان کرد: ما از نظر کشتی خالی نیستیم، اما از نظر اخلاقی تختی یک معلم بود و رفتارش طوری بود که ازش درس می‌گرفتید و اگر با او رفاقت می‌کردید از وجودش استفاده می‌کردید.

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برچسب ها: جهان پهلوان تختی ، کشتی
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