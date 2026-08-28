باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی لرستان اعلام کرد: فردا صبح عملیات انهدام کنترل‌شدۀ مهمات عمل‌نکرده توسط تیم‌های متخصص فرماندهی انتظامی استان در محدودۀ شهرستان چگنی انجام خواهد شد.

این عملیات که از ساعت ۱۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۴ ادامه خواهد داشت، بخشی از اقدامات معمول در پاکسازی مناطق از مهمات و مواد منفجره به‌جامانده است.

لذا از اهالی محترم و ساکنان مناطق اطراف شهرستان چگنی درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محدودۀ انجام عملیات خودداری نموده و به شایعات احتمالی توجهی نداشته باشند.

شنیده شدن صدای انفجار در بازه زمانی اعلام شده، صرفاً مربوط به این عملیات کنترل‌شده بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان عزیز وجود ندارد.

منبع: پلیس لرستان