باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رضازاده شامگاه جمعه در یکصد و هشتاد و یکمین شب تجمعات مردمی در سلماس در حمایت از نیروهای مسلح و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی، دولت، قوه قضائیه و نیروهای مسلح در مسیر اطاعت از رهبری و دفاع از منافع ملی کشور همدل و متحد هستند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدات دشمنان افزود: مردم نگران امنیت جنوب کشور نباشند؛ نیروهای مسلح در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در جنوب، در آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز دشمن قرار دارند.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی توان و اراده تعرض به جزایر و تمامیت ارضی ایران را داشتند، تاکنون اقدام کرده بودند، اما توان دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه چنین اقدامی را به دشمن نخواهد داد.

رضازاده همچنین با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی در حوزه مقابله با تهدیدات امنیتی گفت: در هفته گذشته ۲ قانون مهم در مجلس تصویب شد که یکی از آنها قانون مقابله با نفوذ و دیگری قانون راهبردی تنگه هرمز است که در ۱۰ ماده تدوین شده و مراحل تصویب آن در مجلس در حال انجام است.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر توطئه‌های دشمنان اظهار کرد: دشمن پس از شکست در جنگ ۱۲ روزه و ناکامی در ایجاد ناامنی و آشوب، امروز تلاش می‌کند با فشارهای اقتصادی و ایجاد نارضایتی در جامعه به اهداف خود دست پیدا کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: دشمن باید بداند همان‌گونه که در عرصه نظامی و امنیتی با شکست مواجه شد، در جنگ اقتصادی و توطئه‌های جدید نیز با هوشیاری و همراهی مردم شکست خواهد خورد.

رضازاده درباره موضوع قیمت بنزین نیز گفت: معاون رئیس‌جمهور در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافت و نمایندگان تأکید کردند که افزایش قیمت بنزین نباید موجب فشار مضاعف بر مردم شود و تصمیمات اقتصادی باید با در نظر گرفتن شرایط معیشتی جامعه اتخاذ شود.

وی همچنین از در دست بررسی بودن قانون مربوط به حجاب خبر داد و گفت: این موضوع در کمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی و تصویب شده و مراحل نهایی خود را طی می‌کند.