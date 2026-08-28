استاد رحیمی پس از برگزاری همایش ملی تختی گفت: برای خیلی از دیگر از قهرمانانی که از آنها تقدیر نشده است حتما مراسم تقدیر برگزار خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - همایش ملی تختی؛ یک پهلوان برای همه نسلها امروز با حضور جمعی از کشتی گیران و هم تیمیهای جهان پهلوان غلامرضا تختی برگزار شد.
ناصر استادرحیمی مسئول برگزاری این همایش گفت: محبت خدا و لطفی بود که به ما شد که توانستیم میزبان پشکسوتان و بزرگان به فتوت و پهلوانی باشیم و خوشحالم که در سالروز تولد آقا تختی ۲۰۰ نفر از پیشکسوتان را دورهم جمع کردیم و با این تفکر که تختیهای دیگری باشیم.
او ادامه داد: به عنوان بخش خصوصی نهایت تلاشمان را کردیم که این همایش را برگزار کنیم تا این مسئولیت اجتماعی که برعهده مان است را به خوبی انجام دهیم.
استادرحیمی درخصوص برگزاری همایش برای سایر قهرمانان گفت: به لطف خدا میخواهیم یادبودی برای مرحوم ناصر حجازی برگزار کنیم و برای خیلی از دیگر از قهرمانانی که از آنها تقدیر نشده است حتما مراسم تقدیر برگزار خواهیم کرد.