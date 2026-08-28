باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحالوبختیاری از کشف لاشه یک قلاده پلنگ در محدوده مناطق آزاد شهرستان لردگان خبر داد و گفت: علت مرگ این گونه ارزشمند پس از انجام کالبدگشایی و بررسیهای تخصصی مشخص میشود.
محسن کریمی شامگاه جمعه با اعلام این خبر افزود: در پی پایشهای میدانی نیروهای محیطزیست و منایع طبیعی، لاشه یک قلاده پلنگ از گونههای شاخص و ارزشمند حیاتوحش استان در محدوده مناطق آزاد «طلایه» شهرستان لردگان کشف شد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه لاشه پلنگ در رودخانه خرسان پیدا شده است، برای انجام بررسیهای تخصصی و کالبدگشایی به کلینیک تخصصی حیاتوحش استان منتقل شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری گفت: تعیین علت مرگ این پلنگ و مشخص شدن محل وقوع حادثه، در دستور کار تیمهای تخصصی کلینیک حیات وحش قرار دارد و نتایج بررسیها پس از تکمیل فرایند کالبدگشایی و تهیه گزارش کارشناسی از طریق مبادی رسمی اطلاعرسانی میشود.
کریمی با اشاره به پیدا لاشه پلنگ در داخل آب افزود: به دلیل انتقال لاشه توسط جریان رودخانه، در حال حاضر محل دقیق وقوع حادثه مشخص نیست و نمیتوان با قطعیت گفت این پلنگ در محدوده شهرستان لردگان تلف شده است.
وی اظهارداشت: با توجه به اینکه لاشه پلنگ از داخل آب پیدا شده، علت و منطقه بروز حادثه مشخص نیست و احتمال اینکه از استانهای دیگر باشد وجود دارد.