مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری از کشف لاشه یک قلاده پلنگ در محدوده مناطق آزاد شهرستان لردگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری از کشف لاشه یک قلاده پلنگ در محدوده مناطق آزاد شهرستان لردگان خبر داد و گفت: علت مرگ این گونه ارزشمند پس از انجام کالبدگشایی و بررسی‌های تخصصی مشخص می‌شود.

محسن کریمی شامگاه جمعه با اعلام این خبر افزود: در پی پایش‌های میدانی نیروهای محیط‌زیست و منایع طبیعی، لاشه یک قلاده پلنگ از گونه‌های شاخص و ارزشمند حیات‌وحش استان در محدوده مناطق آزاد «طلایه» شهرستان لردگان کشف شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه لاشه پلنگ در رودخانه خرسان پیدا شده است، برای انجام بررسی‌های تخصصی و کالبدگشایی به کلینیک تخصصی حیات‌وحش استان منتقل شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری گفت: تعیین علت مرگ این پلنگ و مشخص شدن محل وقوع حادثه، در دستور کار تیم‌های تخصصی کلینیک حیات وحش قرار دارد و نتایج بررسی‌ها پس از تکمیل فرایند کالبدگشایی و تهیه گزارش کارشناسی از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.

کریمی با اشاره به پیدا لاشه پلنگ در داخل آب افزود: به دلیل انتقال لاشه توسط جریان رودخانه، در حال حاضر محل دقیق وقوع حادثه مشخص نیست و نمی‌توان با قطعیت گفت این پلنگ در محدوده شهرستان لردگان تلف شده است.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه لاشه پلنگ از داخل آب پیدا شده، علت و منطقه بروز حادثه مشخص نیست و احتمال اینکه از استان‌های دیگر باشد وجود دارد.

برچسب ها: مخیط زیست ، حیات وحش
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