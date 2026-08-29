معاون رئیس شورای امنیت روسیه با جهانی و سیستماتیک خواندن رویارویی مسکو با غرب، تاکید کرد جنگ نظامی و اقتصادی با پیروزی روسیه پایان خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، با بیان اینکه درگیری بین روسیه و برخی کشور‌های غربی ماهیتی جهانی و سیستماتیک دارد، تاکید کرد که جنگ نظامی و جنگ اقتصادی با پیروزی روسیه به پایان خواهد رسید.

مدودف در جریان شرکت خود در جشنواره رسانه‌های جدید گفت: «بله، این درگیری از نظر عملیات نظامی وجهه جهانی پیدا نکرده است، خدا نکند که چنین اتفاقی بیفتد. اما از نظر رویارویی، شما به خوبی می‌دانید که درگیری ما با تعدادی از کشور‌های غربی وجهه جهانی و سیستماتیک دارد.»

او افزود: «این دو جنگ به پیروزی ما ختم خواهد شد: جنگ نظامی و جنگ اقتصادی. در این مورد شکی نیست. در مورد جنگ سوم، جنگ رسانه‌ای، داستانی بی‌پایان است.» او خاطرنشان کرد که رویارویی رسانه‌ای «بازتابی از اصول رقابت جهانی» است.

مدودف استدلال کرد که کشور‌های غربی به اشتباه تصور می‌کردند که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیروز شده‌اند، در حالی که در واقع آنها نتوانسته بودند کسی را شکست دهند. او توضیح داد که انحلال اتحاد جماهیر شوروی و پیمان ورشو منجر به «هرج و مرج» در روابط بین‌الملل شد و افزود: «در نهایت پس از فروپاشی نظام شوروی و انحلال پیمان ورشو چه چیزی به دست آوردیم؟ همه چیز ده برابر بدتر شد. واضح است که این دو قطب از وقوع یک درگیری بین‌المللی جلوگیری می‌کردند.»

معاون رئیس شورای امنیت روسیه «توهمات» کشور‌های غربی در مورد توانایی تسلط بر دیگران را خطرناک توصیف کرد و با اشاره به ربودن رئیس جمهور ونزوئلا و ترور رهبر ایران، آنها را «اتفاقات بی‌سابقه‌ای توصیف کرد، زیرا قرن‌هاست که چنین چیزی در این سیاره اتفاق نیفتاده است».

منبع: آر تی