فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی اظهارات غلط و دروغ مقامات آمریکایی در باز بودن تنگه هرمز در پیامی تاکید کرد که تسلط رزمندگان اسلام بر آبراه راهبردی تنگه هرمز کاملا قاطع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اظهارات مقامات آمریکایی در مورد باز بودن تنگه هرمز دروغی آشکار و تنها به قصد کنترل قیمت نفت و سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود می‌باشد.

تسلط رزمندگان اسلام بر این آبراه راهبردی کاملا قاطع است و با تمام قدرت و در کمال اقتدار تنگه هرمز بر روی تمامی کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران قصد تردد دارند مسدود است و به ملت عزیز، شجاع و مبعوث شده ایران اسلامی اطمینان می‌دهیم این روند تا پایان شرارت‌های ارتش تروریستی آمریکا علیه کشور عزیزمان و اجرای تعهدات مقرر ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، تنگه هرمز
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