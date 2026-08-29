بایرن مونیخ در هفته نخست بوندسلیگا با نتیجه پرگل ۵ - ۱ اشتوتگارت را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته نخست بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشگاه خانگی اش آلیانز آرنا میزبان اشتوتگارت بود.

دایو اوپامکانو در دقیقه ۲۱ گل نخست را به ثمر رساند.

نیمه اول با برتری یک گله بایرنی‌ها به پایان رسید.

یوشا واگنومن در دقیقه ۵۲ گل تساوی بخش را وارد دروازه بایرن مونیخ کرد.

میشل اولیسه در دقیقه ۵۵ گل دوم را به ثمر رساند و در دقیقه ۵۷ یوشا واگنومن به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا گلی که زده بود بسوزد.

در ادامه حملات بایرنی‌ها شدت بیشتری پیدا کرد و الکساندر پاولوویچ و لوئیز دیاز در دقایق ۸۲ و ۲+۹۰ گل‌های چهارم و پنجم را به ثبت رساندند.

در نهایت بایرن مونیخ با نتیجه ۵ - ۱ اشتوتگارت را مغلوب کرد تا بوندسلیگا را طوفانی شروع کند.

برچسب ها: بوندسلیگا ، بایرن مونیخ ، اشتوتگارت
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