منچسترسیتی در خانه کریستال پالاس با نتیجه ۴ - ۱ به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس تیم فوتبال کریستال پالاس در ورزشگاه خانگی اش سلهرست‌پارک میزبان منچسترسیتی بود.

سیتیزن‌ها بازی را بهتر شروع کردند و ارلینگ هالند در دقیقه ۱۷ گل نخست بازی را به ثمر رساند.

من سیتی در نیمه اول با برتری یک گله به رختکن رفت.

رایان شرکی در دقیقه ۵۴ گل دوم من سیتی را به ثمر رساند.

جانلوئیجی دوناروما در دقیقه ۵۶ به اشتباه دروازه خودی را باز کرد.

در ادامه سیتیزن‌ها حملات بیشتری روی دروازه کریستال پالاس ترتیب دادند و رایان شرکی و ارلینگ هالند در دقیقه ۵۹ و ۸۴ گل سوم و چهارم را به ثمر رساندند.

درنهایت منچسترسیتی با نتیجه ۴ - ۱ کریستال پالاس را مغلوب کرد.

منچسترسیتی با این پیروزی ۶ امتیازی شد و در صدرجدول قرار گرفت.

کریستال پالاس نیز بدون امتیاز در قعر جدول قرار گرفته است.

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، منچسترسیتی ، کریستال پالاس ، ارلینگ هالند
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