پاری سن ژرمن با گل دقایق پایانی مارکینیوش در خانه لیل به تساوی ۲ - ۲ دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در اولین بازی هفته دوم لوشامپیونه فرانسه تیم فوتبال لیل میزبان پاری سن ژرمن بود که این دیدار در پایان با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.

هاکن آرنر هارالدسون و دیلان باکوا در دقایق  ۲۱ و ۸۴ برای لیل گلزنی کردند تا پاری سن ژرمن در آستانه شکست قرار بگیرند، اما تلاش‌های پاریسی در دقیقه  ۱ +۹۰ بالاخره جواب داد و ویتینیا موفق شد قفل دروازه لیل را باز کند.

در ادامه بازیکنان PSG انگیزه بیشتری پیدا کردند و با تمام توان روی دروازه لیل حمله کردند تا اینکه در دقیقه ۳ +۹۰ مارکینیوش کاپیتان پاریسی‌ها گل دوم و تساوی بخش را وارد دروازه لیل کرد.

پاری سن ژرمن با این تساوی ۲ امتیازی شد و در رده ششم جدول قرار گرفت. آن‌ها در هفته نخست نیز مقابل رن به تساوی ۲ - ۲ رسیده بودند.

لیل با این تساوی ۴ امتیازی شد و موقتا در رده صدرجدول قرار گرفت.

برچسب ها: لوشامپیونه ، پاری سن ژرمن ، لیل ، مارکینیوش
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