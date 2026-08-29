باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - ماجرای عدم پذیرش کالابرگ در میادین میوه و تره‌بار تهران طی روز‌های اخیر به یکی از گلایه‌های شهروندان تبدیل شده است. بررسی میدانی باشگاه خبرنگاران جوان از برخی میادین نشان می‌دهد که با وجود فعال بودن کالابرگ در بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی برخی فروشگاه‌های خرد، در تعدادی از میادین میوه و تره‌بار تهران امکان پرداخت با کالابرگ برای شهروندان وجود ندارد.

در این بررسی، برخی شهروندان از نبود امکان استفاده از اعتبار کالابرگ در تعدادی از غرفه‌های میادین گلایه داشتند و برخی غرفه‌داران نیز دلیل نپذیرفتن کالابرگ را مشکلات مربوط به تسویه حساب و سرمایه در گردش عنوان کردند.

در ادامه این موضوع، داوود گودرزی معاون خدمات شهری شهرداری تهران نیز اعلام کرد که مطالبات مربوط به مابه‌التفاوت قیمت کالا‌های عرضه‌شده در طرح کالابرگ، بیش از یک ماه پرداخت نشده است.

اما بررسی جزئیات وضعیت پذیرندگان کالابرگ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصویر متفاوتی از وضعیت غرفه‌های میادین تهران ارائه می‌دهد.

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به سهم فروشگاه‌های خرد از طرح کالابرگ گفت: بیش از ۸۵ درصد فروش کالابرگی کشور در فروشگاه‌های خرد انجام می‌شود.

وی افزود: کل سهم فروش کالابرگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی منتسب به شهرداری تهران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون تنها چهار هزارم کل فروش کالابرگ کشور بوده است.

اندایش درباره وضعیت میادین میوه و تره‌بار تهران نیز توضیح داد: میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران به صورت رسمی در طرح کالابرگ شرکت نکرده‌اند و غرفه‌ها به صورت مستقل و شخصی از طریق درگاه‌های پرداخت به طرح متصل شده‌اند.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از اسفند سال گذشته تاکنون، در فهرست ترمینال‌های فروشگاهی کالابرگ تنها ۵۶ غرفه میدان تره‌بار تهران به صورت انفرادی و شخصی به طرح پیوسته‌اند؛ البته ممکن است غرفه‌های دیگری نیز وجود داشته باشند که با عنوان «غرفه میادین میوه و تره‌بار تهران» ثبت‌نام نکرده باشند.

اندایش تأکید کرد: غرفه‌هایی که به صورت شخصی به طرح متصل شده‌اند همچنان متصل هستند و امکان ثبت فروش کالابرگی برای آنها برقرار است.

وی درباره میزان فروش این غرفه‌ها گفت: مجموع فروش کالابرگی این غرفه‌ها ۹۱ میلیارد تومان بوده که ۸۳ میلیارد تومان از آن، معادل حدود ۹۱ درصد، تسویه شده است.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه افزود: حدود ۸ میلیارد تومان باقی‌مانده مربوط به فروش این غرفه‌ها از ۲۶ مرداد تا ۶ شهریور است و در نوبت تسویه بعدی قرار دارد؛ بنابراین با این غرفه‌ها تا ۲۵ مردادماه تسویه شده است.

بر اساس آمار اعلام شده، فروش کالابرگی این غرفه‌ها در فروردین‌ماه ۴ میلیارد تومان، در اردیبهشت ۱۳ میلیارد تومان، در خرداد ۳۲ میلیارد تومان، در تیرماه ۲۵ میلیارد تومان و در مردادماه ۱۷ میلیارد تومان بوده است.

اندایش همچنین درباره فروشگاه آنلاین منتسب به شهرداری تهران گفت: میزان فروش کالابرگی این فروشگاه کمتر از بسیاری از فروشگاه‌های خرد در شهر‌ها و روستا‌های کشور بوده و در میان فروشگاه‌های آنلاین نیز با فاصله در جایگاه آخر قرار دارد.

به این ترتیب، در حالی که مشاهدات میدانی باشگاه خبرنگاران جوان و اظهارات غرفه‌داران، تأخیر در تسویه مطالبات را یکی از دلایل نپذیرفتن کالابرگ در برخی میادین نشان می‌داد، آمار ارائه‌شده از سوی وزارت تعاون نشان می‌دهد بخش عمده مطالبات غرفه‌هایی که به صورت مستقل به طرح متصل شده‌اند، پرداخت شده است.

در نهایت، آمار اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون نشان می‌دهد فروش کالابرگی در غرفه‌های متصل به طرح متوقف نشده و از مجموع ۹۱ میلیارد تومان فروش ثبت‌شده، ۸۳ میلیارد تومان تسویه شده است. ۸ میلیارد تومان باقی‌مانده نیز مربوط به فروش بازه ۲۶ مرداد تا ۶ شهریور اعلام شده است.

با این حال، آنچه برای شهروندان اهمیت دارد، امکان استفاده بدون دردسر از اعتبار کالابرگ هنگام خرید است؛ موضوعی که رفع آن نیازمند هماهنگی میان مدیریت میادین میوه و تره‌بار تهران، غرفه‌داران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا مشخص شود علت عدم پذیرش کالابرگ در هر یک از مراکز، مشکل اتصال، تصمیم غرفه‌دار یا مسئله دیگری است.