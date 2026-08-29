باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - همزمان با هفته دولت، شهرستان الیگودرز شاهد بهره‌برداری و اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، خدماتی، ارتباطی، آموزشی، کشاورزی و گردشگری است؛ پروژه‌هایی که به گفته فرماندار این شهرستان، بخش قابل توجهی از مطالبات مردم در حوزه زیرساخت و خدمات عمومی را هدف قرار داده‌اند.

عداوی، فرماندار الیگودرز با تشریح مهم‌ترین پروژه‌های شهرستان، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها در سال جاری یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های مدیریت شهرستان بوده و تلاش شده است پروژه‌های دارای اثر مستقیم بر زندگی مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم، در اولویت قرار گیرند

پیشرفت پروژه چهارخطه؛ ۱۸.۵ کیلومتر آماده بهره‌برداری

فرماندار الیگودرز با اشاره به وضعیت محور چهارخطه شهرستان گفت: این مسیر در مجموع حدود ۲۲.۵ کیلومتر طول دارد که تاکنون ۱۸.۵ کیلومتر آن آماده بهره‌برداری شده است

وی افزود: تنها حدود ۶ کیلومتر از مسیر باقی مانده که پیمانکار آن مشخص شده و عملیات تکمیل این بخش نیز در دستور کار قرار دارد.

عداوی توسعه راه‌های روستایی، فرعی و عشایری را از دیگر برنامه‌های مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: بهبود شبکه راه‌ها علاوه بر تسهیل تردد مردم، زمینه دسترسی بهتر روستاییان به خدمات و همچنین توسعه اقتصادی و گردشگری مناطق مختلف را فراهم می‌کند.

محور امامزاده محمدبن‌حسن؛ تلفیق راه‌سازی و گردشگری

وی همچنین به بهره‌برداری از محور الیگودرز ـ امامزاده محمدبن‌حسن اشاره کرد و گفت: این پروژه از چند جهت دارای اهمیت است؛ چراکه علاوه بر تسهیل دسترسی زائران، به بهبود تردد روستاییان ساکن در این مسیر کمک می‌کند و می‌تواند زیرساختی برای توسعه گردشگری شهرستان باشد.

فرماندار الیگودرز تأکید کرد: این شهرستان از ظرفیت‌های قابل توجه طبیعی و گردشگری برخوردار است و ایجاد زیرساخت مناسب می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.

هفت پروژه مخابراتی در مناطق مختلف شهرستان

عداوی با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات در عصر حاضر گفت: امسال هفت پروژه مربوط به بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی در نقاط مختلف الیگودرز اجرا شده است.

به گفته وی، این پروژه‌ها علاوه بر مناطق مرکزی شهرستان، بخش‌های محروم زلقی و زز و ماهرو را نیز پوشش می‌دهد و می‌تواند دسترسی مردم این مناطق به خدمات ارتباطی را بهبود بخشد.

آبرسانی به ۲۶ روستا

فرماندار الیگودرز یکی دیگر از اقدامات شاخص سال جاری را در حوزه آب و فاضلاب دانست و گفت: امسال ۲۶ روستا از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند شده‌اند.

وی همچنین از پیشرفت قابل توجه شبکه فاضلاب شهری خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۷ تا ۹۸ درصد شهر الیگودرز تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفته و تلاش می‌شود این پروژه تا پایان سال به طور کامل تکمیل شود.

۱۷ مدرسه جدید در آستانه بهره‌برداری

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان فرماندار الیگودرز به حوزه آموزش و نوسازی مدارس اختصاص داشت.

عداوی با اشاره به وجود مدارس سنگی و کانکسی در برخی مناطق شهرستان گفت: با مشارکت خیران، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی، ۱۷ مدرسه در دست اجرا قرار گرفته که تلاش می‌شود تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری برسند.

وی این اقدام را گامی مهم برای ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و رفع بخشی از مشکلات دانش‌آموزان مناطق روستایی و محروم دانست.

اجرای طرح هادی در ۱۸ روستا

فرماندار الیگودرز همچنین از اجرای طرح هادی در ۱۸ روستای شهرستان از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های روستایی از محورهای جدی مدیریت شهرستان است.

عداوی با اشاره به شکل‌گیری روند مهاجرت معکوس در برخی مناطق کشور افزود: امروز بسیاری از مردم علاقه‌مند به بازگشت به روستاها هستند و اگر زیرساخت‌های لازم فراهم شود، می‌توان از این ظرفیت برای تثبیت جمعیت روستایی استفاده کرد.

وی اجرای طرح‌های هادی، بهسازی معابر و توسعه خدمات روستایی را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند زمینه بازگشت و ماندگاری جمعیت در روستاها را فراهم کند.

۳۶ پروژه در دهیاری‌ها و توسعه خدمات در مناطق محروم

عداوی از اجرای ۳۶ پروژه در سطح دهیاری‌های شهرستان خبر داد و گفت: طرح‌های آبخیزداری، گازرسانی به مناطق محروم، پروژه‌های خدماتی و عمرانی در شهرهای الیگودرز، چمن‌سلطان، پیکان و شول‌آباد نیز در حال اجرا یا بهره‌برداری است.

وی گازرسانی به بخش زلقی را یکی از طرح‌های مهم برای ارتقای سطح رفاه مردم مناطق محروم دانست

مجتمع هزار تنی شیلات؛ پروژه‌ای برای اشتغال و توسعه زلقی

فرماندار الیگودرز همچنین به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه شیلات اشاره کرد و گفت: مجتمع پرورش ماهی فیروزآباد با ظرفیت هزار تن، یکی از پروژه‌های پیشران اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.

وی افزود: زیرساخت‌های این پروژه توسط دولت آماده شده و امیدواریم این مجتمع در قالب تعاونی به مردم واگذار شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه توسعه اقتصادی بخش زلقی نیز فراهم شود.

نخستین هتل چهارستاره الیگودرز افتتاح شد

عداوی افتتاح نخستین هتل چهارستاره شهرستان را از دیگر اتفاقات مهم هفته دولت برشمرد و گفت: این پروژه با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و استاندار لرستان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: یکی از مشکلات الیگودرز در سال‌های گذشته کمبود زیرساخت‌های اقامتی مناسب بود و گردشگرانی که به این شهرستان سفر می‌کردند، با محدودیت در زمینه اسکان مواجه بودند.

فرماندار الیگودرز ادامه داد: ایجاد هتل چهارستاره می‌تواند بخشی از این نیاز را برطرف کرده و در کنار جاذبه‌های طبیعی و گردشگری شهرستان، زمینه جذب بیشتر مسافران و گردشگران را فراهم کند.

الیگودرز؛ مقصدی برای گردشگران شهرهای صنعتی

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی الیگودرز و همجواری آن با مناطق پرجمعیت و صنعتی مانند اصفهان و اراک اظهار کرد: یکی از برنامه‌های شهرستان، استفاده از ظرفیت گردشگری برای جذب گردشگران این مناطق است.

عداوی گفت: شهرهای صنعتی با جمعیت بالا و مشکلاتی مانند شلوغی و آلودگی مواجه‌اند و الیگودرز می‌تواند با تکیه بر طبیعت بکر، آبشارها و جاذبه‌های طبیعی خود، به مقصدی مناسب برای گردشگران تبدیل شود.

صنعتگران: اکنون زمان گلایه نیست؛ باید پای کار تولید ایستاد

در بخش دیگری از این برنامه، وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی و انتظارات فعالان اقتصادی از دولت مورد بررسی قرار گرفت.

محمد ضیایی، از فعالان حوزه صنایع پزشکی و بهداشتی، با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، امروز زمان گلایه نیست و همه باید برای خدمت به مردم و عبور از محدودیت‌ها تلاش کنند.

وی با تأکید بر نقش صنعتگران در شرایط دشوار کشور گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز در سنگر اقتصادی کشور مشغول خدمت هستند و تلاش آنان برای حفظ تولید و اشتغال، بخشی از جهاد خدمت به مردم محسوب می‌شود.

ضیایی همچنین بر ضرورت حمایت مردم از تولیدات داخلی تأکید کرد و گفت: استفاده از محصولات بومی و باکیفیت می‌تواند به تقویت واحدهای تولیدی و رونق اقتصادی کشور کمک کند.

این فعال صنعتی در عین حال خواستار ارتقای مستمر کیفیت کالاهای داخلی شد و افزود: تولیدکنندگان باید تلاش کنند محصولاتی با بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار دهند تا اعتماد عمومی به تولید داخل افزایش یابد.

هر کسب‌وکار کوچک صرفاً یک واحد اقتصادی نیست، بلکه در بسیاری از موارد منبع اصلی درآمد یک خانواده محسوب می‌شود و می‌تواند در ادامه به شکل‌گیری واحدهای تولیدی بزرگ‌تر و تقویت زنجیره صنعت و اشتغال کمک کند.

مجموعه پروژه‌های در حال اجرا و بهره‌برداری الیگودرز در هفته دولت، از توسعه راه‌ها و شبکه آب و فاضلاب گرفته تا گسترش ارتباطات، مدرسه‌سازی، اجرای طرح‌های روستایی، شیلات، گازرسانی و گردشگری، تصویری از تلاش برای تقویت زیرساخت‌های توسعه در این شهرستان ارائه می‌دهد؛ طرح‌هایی که تکمیل و بهره‌برداری کامل از آنها می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بومی الیگودرز باشد.