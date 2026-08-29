رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: تحکیم وحدت ملی و پرهیز و احتراز از هر آنچه مایه و عاملِ انشقاق و افتراق است، یک ضرورت حتمی و قطعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در فضای مجازی نوشت: «پیام روشنگرانه رهبری معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، به مثابه یک نقشه راه برای همه کارگزاران و خدمتگزاران به نظام و مردم است. 

تحکیم وحدت ملی و پرهیز و احتراز از هر آنچه مایه و عاملِ انشقاق و افتراق است، یک ضرورت حتمی و قطعی است. 

تمسک به حبل‌المتین ولایت، تنها راه عبور سرافرازانه از گردنه‌های سخت تاریخی است. ما در این مسیر پرفراز و نشیب، هرگونه تشتت و اختلاف‌افکنی را پس می‌زنیم؛ در منطق انقلابی ما، پیوند میان امت و امامت، سدی نفوذناپذیر در برابر جنگ ترکیبی دشمن است.

نکته مهم دیگر که در پیام ثاقب معظم‌له مندرج است، ضرورت اجتناب از ضعیف‌نمایی و تبلیغ و برجسته‌سازی کاستی‌هاست. قطعاً و حتماً باید نقاط ضعف را دید و برطرف کرد؛ لکن نباید در جایی که دشمن غدّار و مکار کمین کرده، برایش خوراک جنگ روانی تدارک دید و موجبات یأس و انفعال جبهه خودی را فراهم کرد. 

نقد دلسوزانه و خیرخواهانه، آری؛ سیاه‌نمایی و تزریق سم ناامیدی به پیکره جامعه، هرگز!»

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه ، رهبر معظم انقلاب
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