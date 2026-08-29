جانشین فرمانده انتظامی قم از کشف ۵۰ تن تخم مرغ احتکار شده به ارزش ۱۳۰ میلیارد ریال در استان و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار منوچهر نصیری گفت: در راستای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و برخورد قاطع با محتکران، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق شدند با انجام اقدامات صورت گرفته، یک انبار احتکار تخم مرغ را شناسایی کنند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی در بازرسی از این انبار، ۵۰ تن تخم مرغ که به صورت غیر قانونی نگهداری و احتکار شده بود را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی تخم مرغ های مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه، ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد شده‌است، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع:پلیس قم