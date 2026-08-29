جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محدوده سه‌راهی چلاو در محور هراز خبر داد و گفت: تردد در سایر محور‌های شمالی روان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های شمالی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو، سنگین است.

وی افزود: تردد در محور‌های چالوس و فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر روان گزارش شده است.

سرهنگ محبی همچنین گفت: محور‌های شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و در طول مسیر با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی سفر ایمنی داشته باشند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: جاده هراز ، وضعیت جاده‌ها ، پلیس راهور
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