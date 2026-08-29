نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از تصویب پیشنهاد تعطیلی عمومی سالروز رحلت شهادت گونه حضرت معصومه(س) در شورای فرهنگ عمومی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم با حضور آیت‌الله سعیدی امام جمعه قم خبر داد و اظهار کرد: پیشنهاد تعطیلی عمومی سالروز رحلت شهادت گونه حضرت معصومه(س) در استان قم در این جلسه مطرح و به اتفاق آرا به تصویب اعضای شورا رسید.



وی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده، مقرر شد پیشنهاد رسمی تعطیلی عمومی در روز شهادت کریمه اهل‌بیت(س)، با امضای نماینده ولی‌فقیه در استان قم، استاندار و مجمع نمایندگان استان برای بررسی و تصویب نهایی به دولت ارائه شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هدف طرح این پیشنهاد بیان کرد: تعطیلی این روز می‌تواند فرصت مناسب‌تری را برای حضور مردم در آیین‌های عزاداری و تکریم جایگاه والای حضرت فاطمه معصومه(س) فراهم کند.



روانبخش ادامه داد: فراهم شدن فرصت حضور گسترده‌تر مردم در مراسم سوگواری، بزرگداشت مقام کریمه اهل‌بیت(س) و مشارکت در برنامه‌های مرتبط با این مناسبت از جمله اهداف پیشنهاد تعطیلی عمومی این روز در استان قم است.



وی افزود: تعطیلی روز شهادت حضرت معصومه(س) همچنین می‌تواند زمینه برگزاری باشکوه‌تر آیین‌های عزاداری را فراهم کرده و فرصت بیشتری برای خدمت‌رسانی مردم قم به زائران این بانوی بزرگوار ایجاد کند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم این شهر در چنین مناسبتی می‌توانند با حضور و مشارکت فعال‌تر، در پذیرایی و خدمت به زائرانی که برای عرض ارادت به بارگاه کریمه اهل‌بیت(س) به قم مشرف می‌شوند، نقش‌آفرینی کنند.



وی همچنین به دیگر موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم اشاره کرد و گفت: در این نشست گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای روز قم، همزمان با سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به این شهر، ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.



روانبخش افزود: در بخش دیگری از این جلسه نیز عملکرد و اقدامات دستگاه‌های مختلف استان در حوزه عفاف و حجاب بررسی شد که در این میان، فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت.



وی در پایان تأکید کرد: پیشنهاد تعطیلی عمومی روز شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) در شورای فرهنگ عمومی استان قم به تصویب رسید و روند پیگیری آن از طریق ارائه پیشنهاد رسمی به دولت دنبال خواهد شد.