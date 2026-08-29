باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه تراکتور در رابطه با اتفاقات ورزشگاه شهید نصیری یزد در دیدار چادرملو-تراکتور اطلاعیه صادر کرد.

متن اطلاعیه این باشگاه به شرح زیر است:

«باشگاه تراکتور تمامی مستندات مربوط به اتفاقات رخ‌داده در ورزشگاه شهید نصیری یزد، از جمله اهانت به بازیکنان و خانواده‌های اعضای تیم، توهین به هواداران تراکتور، پرتاب اشیاء و سایر حواشی این دیدار را جمع‌آوری کرده است.

سید حجت کریمی مدیرعامل باشگاه تراکتور ضمن تاکید بر احقاق حقوق تیم و هواداران طی دستوری به واحد حقوقی باشگاه خواستار ارایه مستندات اتفاقات رخ‌داده، پیگیری شکایت از طریق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شد.»

منبع: رسانه رسمی باشگاه تراکتور