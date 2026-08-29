فعالیت ۲۴ ساعته گمرکات، بازگشایی مسیرهای جدید، استقرار دو دستگاه ایکس‌ری در مرز عراق و تفکیک گمرکات مسافری و باری در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران با رئیس کل گمرک عراق مطرح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران، فعالیت ۲۴ ساعته گمرکات، بازگشایی مسیرهای جدید، استقرار دو دستگاه ایکس‌ری در مرز عراق و تفکیک گمرکات مسافری و باری را از موضوعات مطرح شده در دیدار با رئیس کل گمرک عراق و برای ساماندهی مرز و کاهش گره‌های ترافیکی دانست که در دستور کار دو طرف قرار گرفت.

مهدی رعیتی با اشاره به رایزنی با ثامر قاسم داوود رئیس کل گمرکات جمهوری عراق، اظهار کرد: در این نشست، مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت و تردد کالا در مرز مهران بررسی و بر اجرای راهکارهای عملیاتی برای روان‌سازی مبادلات و کاهش زمان توقف کامیون‌ها تأکید شد.

وی افزود: فعالیت ۲۴ ساعته گمرکات دو طرف، حل مشکل تراکم و ترافیک بار، توسعه ترانزیت و ترانشیپمنت کالا از مهم‌ترین محورهای این رایزنی بود و طرف عراقی نیز آمادگی خود را برای رفع موانع و تسهیل همکاری‌ها اعلام کرد.

رعیتی با اشاره به اقدامات در حال انجام در طرف عراق گفت: به‌زودی دو دستگاه ایکس‌ری در مرز عراق راه‌اندازی می‌شود و تفکیک و جابه‌جایی گمرک بار و مسافری نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اقداماتی که می‌تواند روند کنترل کالا و مدیریت تردد در مرز را بهبود دهد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مهران همچنین از ساماندهی و جابه‌جایی گمرکات و بازگشایی مسیرهای جدید در طرف ایرانی و عراقی خبر داد و گفت: این اقدامات با پیگیری ویژه سازمان منطقه آزاد مهران و در راستای وعده ساماندهی مرز در حال انجام است تا ظرفیت عبور کالا افزایش یافته، فشار ترافیکی کاهش پیدا کند و زمان توقف کامیون‌ها به حداقل برسد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد مهران در روز شنبه ۷ شهریور، وی تأکید کرد: هدف نهایی این مجموعه اقدامات، تبدیل مهران به مرزی روان، فعال و آماده برای تجارت ۲۴ ساعته و توسعه ترانزیت کالا است.

برچسب ها: گمرک مهران ، مرز مهران
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