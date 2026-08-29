دادستان تهران از کیفرخواست در پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر معظم انقلاب و اعضای خانواده ایشان و پرونده اقدام تروریستی در مدرسه میناب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی دادستان تهران گفت: کیفرخواست پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و چهار تن از اعضای خانواده معظم‌له، با تکمیل تحقیقات مقدماتی و بررسی ادّله و مستندات داخلی و بین المللی، صادر شد و جهت رسیدگی و صدور رای، به دادگاه ارسال گردید.

وی اظهار کرد: در این پرونده، همه مسببین، عوامل و بانیان این جنایت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند؛ یکی از مهمترین اتهامات انتصابی در این کیفرخواست، مشارکت در افساد فی الارض از طریق ارتکاب اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و چهار نفر از اعضای خانواده معظم‌له، قید شده است. در کیفرخواست صادره، تصریح شده که در این عملیات با هدف قرار دادن عالی‌ترین مقام سیاسی و رهبری جمهوری اسلامی ایران، اهدافی از جمله ضربه به ساختار حاکمیت و اثرگذاری قهری بر سیاست‌های کشور دنبال شده است، اقدامی که از منظر حقوق کیفری و اسناد بین المللی مرتبط با مقابله با تروریست، مسئولیت کیفری برای مرتکبان، آمران و طراحان آن به همراه دارد.

دادستان تهران ادامه داد: یکی دیگر از بخش‌های این کیفرخواست نیز به شهادت دختر مکرم، عروس، داماد و نوه ۱۴ ماهه رهبر شهید انقلاب اختصاص دارد؛ در این بخش از کیفرخواست تصریح شده که در ارزیابی حقوقی چنین حمله‌ای، نمی‌توان صرفا به هدف اعلام شده‌ی عملیات توجه کرد و نمی‌توان مرگ زنان و کودکان و سایر افراد غیرنظامی را با عنوان «تلفات جانی»، از دایره اقدامات تروریستی خارج دانست.

صالحی تاکید کرد: در کیفرخواست صادره، در کنار قوانین داخلی، با استناد به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه به ویژه قوانین مربوط به حمایت از غیرنظامیان، ممنوعیت حملات مورد استناد قرار گرفته است.

وی افزود: این پرونده علاوه بر تعیین تکلیف قضایی متهمان در داخل کشور، به عنوان سند حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری مسئولیت کیفری آمران و مرتکبان در عرصه بین‌المللی نیز قابل استفاده خواهد بود.

دادستان تهران همچنین، از صدور کیفرخواست پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد و گفت: در خصوص پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب نیز پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و بررسی ادّله و مستندات داخلی و بین المللی، کیفرخواست پرونده صادر و برای رسیدگی و صدور رای، به دادگاه ارسال شد؛ در این پرونده نیز همه مسببین و عوامل این جنایت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

منبع: قوه قضاییه