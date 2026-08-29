باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بازار سرمایه در حالی تا دقایقی دیگر فعالیت خود را آغاز میکند که معاملات هفته گذشته با رشد شاخصهای اصلی بازار همراه بود و اکنون فعالان بازار در انتظار مشخص شدن روند معاملات در روز جاری هستند.
در هفته کاری که گذشت، شاخص کل بورس ۷.۲۹ درصد افزایش پیدا کرد و به ۶ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۵۷۵ واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز ۶.۸۷ درصد رشد کرد و به یک میلیون و ۸۰۲ هزار و ۷۷۳ واحد رسید. همچنین شاخص کل فرابورس ۵.۹۰ درصد رشد کرد و به ۵۰ هزار و ۶۷۹ واحد رسید.
در همین رابطه، کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در هفته کاری که گذشت با توجه به وضعیتی که به هر حال وجود داشت و همچنین تا حدودی بحث کاهش ریسکها، در کنار مباحث مرتبط با گزارشهای ماهانه شرکتها و از طرفی گزارشهای مربوط به برخی از شرکتها، همچنین در حوزه صنعت خودرو و صنایع مختلف، وضعیت خوبی را در بازار شاهد بودیم.
آسایش بیان کرد: به هر حال در چند ماه اخیر بازار نشان داده که نسبت به مدتهای گذشته و چند سال اخیر متفاوت است و هر اصلاحی فرصت ورود و هر اصلاحی در شاخص، فرصت اصلاح در سبدها را ایجاد میکند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بازار در این مدت بسیاری از افراد را جا گذاشته است و خیلی از اشخاص که به هر حال احساس میکردند بازار وارد یک روند ریزشی یا اصلاحی میشود، تا امروز شاهد تحقق این موضوع نبودهایم.
بر این اساس، با توجه به رشد شاخصهای بازار در هفته گذشته، انتشار گزارشهای ماهانه شرکتها، باید دید معاملات امروز بورس با چه روندی آغاز خواهد شد و آیا تقاضا و ورود نقدینگی میتواند روند صعودی بازار را ادامه دهد یا بازار در برخی نمادها با شناسایی سود و اصلاح قیمتها مواجه خواهد شد.
حالا باید منتظر ماند و دید در دقایق ابتدایی معاملات امروز، شاخصهای بازار سرمایه چه واکنشی به شرایط موجود نشان خواهند داد و آیا روند صعودی هفته گذشته در معاملات امروز نیز ادامه پیدا میکند.