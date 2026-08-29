شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای گلزار شهدا در شهر شهباز (محله بازنه) از توابع شهرستان شازند استان مرکزی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - گرامیداشت شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده منتقل می‌شود و آنها را برای ساختن آینده‌ای بهتر آماده می‌کنیم و موجب تقویت روحیه معنوی و آرامش قلبی انسان‌ها می‌شود. زیرا یاد شهدا ما را به خداوند و ارزش‌های الهی نزدیک‌تر می‌کند. شهدا به نسل‌های امروز، درس ایثار و از خودگذشتگی را آموختند و به آنها همانند چراغی روشن راه صحیح زندگی را نشان دادند و امروز گلزار شهدا یادآور لاله‌های گلگون کفنی است که مشق ایثار و شهامت را برای آنها به یادگار گذاشتند.
شهروندخبرنگار ما در شهرشهباز (محله بازنه) از توابع شهرستان شازند استان مرکزی فیلمی از حال و هوای گلزار شهدا را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: زهرا رمضانی - مرکزی

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برچسب ها: گلزار شهدا ، سوژه خبری ، راه شهدا
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