باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی، در پاسخ به سوالات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت بازار آب و گواهی صرفه‌جویی سوخت نیروگاهی توضیحاتی ارائه کرد.

او درباره موضوع گواهی صرفه‌جویی آب گفت: در زمینه بازار آب و گواهی صرفه‌جویی آب منتظر ابلاغ دستورالعمل معاملات آب‌های نامتعارف از سوی وزیر محترم نیرو هستیم.

نظیفی در ادامه درباره گواهی صرفه‌جویی سوخت نیروگاهی افزود: موضوع گواهی سوخت نیروگاهی، در چارچوب ماده ۸، بند ۸ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، ابلاغ و اجرایی شده است. تصمیمات جزئی‌تر این موضوع نیز توسط هیئت تنظیم و شورای عالی انرژی در حال اتخاذ است تا ان‌شاءالله بتوانیم به‌زودی میزبان معاملات این حوزه هم باشیم؛ اما هنوز به‌صورت مشخص چیزی به دست بورس انرژی نرسیده است.

مدیرعامل بورس انرژی همچنین درباره سازوکار گواهی سپرده آب و امکان خرید آن از سوی اشخاص حقیقی اظهار کرد: بله افراد حقیقی هم امکان معامله را خواهند داشت.

او درباره مزیت‌های شکل‌گیری بازار گواهی سپرده آب گفت: مهم‌ترین مزیت این بازار، اقتصاد قابل‌توجهی است که در حوزه آب وجود دارد. همان‌طور که می‌دانید، قیمت تمام‌شده و بهای واقعی آب اختلاف بسیار قابل‌توجهی با آب جاری در کشور که به‌صورت یارانه‌ای عرضه می‌شود، دارد.

نظیفی ادامه داد: بنابراین، اگر شاهد شکل‌گیری این بازار در بورس انرژی در حوزه گواهی سپرده آب باشیم، قطعاً این اختلاف قیمت می‌تواند اقتصاد جذابی را برای سرمایه‌گذاران در حوزه آب و صنایع آب ایجاد کند.