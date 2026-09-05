بافت قدیم شهر گرگان

بافت تاریخی گرگان، با عمری در حدود هزار سال، یکی از ارزشمندترین و اصیل‌ترین مجموعه‌های شهری تاریخی ایران در شمال کشور است که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. محدوده تاریخی گرگان با وسعتی بیش از ۱۵۰ هکتار، یادگار به جامانده از شهر کهن استرآباد (به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی و تجاری شمال ایران) است که در میان کوچه‌های باریک و پیچ‌درپیچ آن، هنوز می‌توان نشانه‌های معماری بومی شمال ایران را دید. این خانه‌ها دارای حیاط‌های مرکزی، دیوار‌های آجری، سقف‌های سفالی، پنجره‌های ارسی و ایوان‌هایی هستند که برای سازگاری با اقلیم مرطوب منطقه طراحی شده‌اند. بسیاری از این بنا‌ها به دوره‌های سلجوقی، صفوی، افشاریه، زندیه و به ویژه قاجار تعلق دارند. محله‌های تاریخی نعلبندان، سبزه‌مشهد، سرچشمه، دوشنبه‌ای، در کنار مسجدها، تکایا، آب‌انبارها، حمام‌ها، کاروانسرا‌ها و خانه‌های تاریخی نمایی از زندگی شهری گذشته را به نمایش می‌گذارند. در این آلبوم علاوه بر بنا‌ها و خانه‌های قدیمی نگاهی به برخی مشاغل و دکان‌های سنتی هم می‌اندازیم.