«نشریه پولیتیکو» در یادداشتی نوشت جنگ با ایران موجب تضعیف توانایی پنتاگون برای اعمال قدرت در دیگر نقاط جهان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ستایش اسکندری – «نشریه پولیتیکو» در یادداشتی نوشت ناتوانی آمریکا در تسلیم کردن ایران و از دست دادن ذخایر تسحیلاتی و همچنین فاصله گرفتن از متحدان، این پرسش را برای مقامات آمریکایی به وجود آورده است که آیا این کشور همچنان اعتباری در میان جامعه جهانی دارد یا خیر؟
پنتاگون برای متمرکز کردن منابع خود در خاورمیانه، پدافندهای هوایی کلیدی و آخرین ناو هواپیمابر باقیماندهاش را از اقیانوس آرام خارج کرده است.
به گفته پنج مقام پیشین دفاعی و یک فرد مطلع از برنامهریزیهای وزارت دفاع، کاهش چشمگیر حضور نظامی آمریکا در اقیانوس آرام و اروپا، در کنار رویکرد سازشکارانه ترامپ در قبال دشمنان سنتی نظیر روسیه و کره شمالی، نفوذ پنتاگون را در سرتاسر جهان در معرض خطر قرار داده است.
یکی از این مقامات گفت «پرسش روشنی که به نظر میرسد در حال حاضر هیچکس تمایلی ندارد به طور جدی از دولت بپرسد این است: آیا ما هنوز یک عامل بازدارنده معتبر به شمار میرویم؟ با توجه به وضعیتی که منابع در آن قرار دارد، شکاف و کمبود بسیار بزرگی وجود دارد.»
ناتوانی آمریکا در تسلیم کردن ایران، همراه با کاهش شدید ذخایر موشکهای رهگیر و دیگر مهمات کلیدی، به این اجماع فزاینده دامن زده است که ارتش آمریکا نفوذ و جایگاه گذشته خود را در میان متحدان از دست داده است.
یک مقام پیشین دفاعی دیگر گفت «اعتماد و اطمینان موجود به طور واقعی در حال خالی شدن و فروپاشی است.»
همان مقام پیشین دوم اظهار داشت «علاقه آشکار ترامپ به سازش و همزیستی با چین در حال ایجاد شرایطی بهشدت بحرانی است که آسیبپذیری متحدان را افزایش میدهد.»
با رسیدن جنگ ایران به بنبست، کاخ سفید به اعمال فشار اقتصادی بر ایران روی آورده که اقدامی بالقوه پرخطر برای بازارهای جهانی است.
با این حال، بر اساس اظهارات فرد مطلع از برنامهریزیهای پنتاگون، وزارت دفاع با توجه به ناتوانی آمریکا و دشواری تدوین راهبردی برای خاتمه دادن به جنگ، تا حد زیادی از چرخش اسکات بست، وزیر خزانهداری، از حملات هوایی به سمت تحریمها استقبال کرده است.
این فرد گفت: «خروج از جنگها دشوار است، فارغ از اینکه آغاز آنها چقدر ساده باشد. همیشه نمیتوان شرایطی مانند ونزوئلا داشت.»
جنگ ایران به نوعی جابهجایی و بازی با موجودی انبار تسلیحات منجر شده است. ژنرال خاویر برانسون، فرمانده نیروهای آمریکایی در کره، در ماه آوریل به کمیته نیروهای مسلح سنا گفت که پنتاگون برای درگیری نظامی با ایران، مهماتی را از شبهجزیره کره خارج کرده است.
اما متحدان آمریکا از استرالیا گرفته تا تایوان، این نگرانی را ابراز میکنند که در صورت وقوع درگیری در منطقه، مهمات آمریکایی مورد نیاز خود را در اختیار نخواهند داشت. این در حالی است که پکن در ماههای اخیر روند مداوم نفوذ به حریم هوایی تایوان را حفظ کرده است.
یک مقام مستقر در حوزه اقیانوس آرام گفت: «نگرانی عمیقی وجود دارد. من شخصاً عدم احساس اضطرار در این وضعیت را تکاندهنده میدانم.»
نویسنده ادعا دارد برایان کلارک، افسر پیشین نیروی دریایی و کارشناس کنونی عملیاتهای دریایی در اندیشکده محافظهکار مؤسسه هادسون، گفت که این کشورهای کوچکتر آسیایی هستند که بیشترین تأثیر را احساس خواهند کرد «حضور نداشتن ما با یک ناو هواپیمابر در شرایطی که چین در آنجا حضور دارد، کمکی به پیشبرد موقعیت ما نخواهد کرد.»
جنگ ایران همچنین فشارهای سنگینی بر نیروی دریایی آمریکا وارد کرده است. دو ناو هواپیمابر اصلی، یعنی یواساس جرالد فورد و یواساس آبراهام لینکلن، به تازگی از ماموریتهایی با مدتزمان بیسابقه بازگشتهاند و به تعمیر و نگهداری نیاز دارند.
ناو هواپیمابر یواساس تئودور روزولت نیز طی هفتههای آینده سندیهگو را ترک خواهد کرد و مقامات از هماکنون اعلام کردهاند که این ناو با مأموریتی طولانیتر از دوره معمول هفتماهه مواجه خواهد شد.
دریادار داریل کادل، ارشدترین افسر نیروی دریایی، این هفته گفت: «من معمولاً طرفدار تمدید مأموریتها نیستم و به شدت در برابر آن مقاومت میکنم.»
نشانههای عقبنشینی و کاهش تعهدات آمریکا در اروپا نیز دیده میشود. پیت هگست، وزیر دفاع، در ماه ژوئن بازبینی ششماهه نیروها در اروپا را اعلام کرد. او همچنین چند تن از افسران ارشد را که نقشهای کلیدی در کمک به جنگ اوکراین علیه روسیه ایفا میکردند، برکنار کرده است.
ژنرال کریستوفر دوناهو، فرمانده نیروی زمینی ارتش آمریکا در اروپا و آفریقا که هگست در ماه ژوئیه او را برکنار کرد، به تجهیز شرکتهای فناوری همکار با ارتش در برنامههای پهپادی کمک کرده بود.
ژنرال کریستوفر لانو، سرپرست جدید ستاد کل ارتش نیز اخیراً یک برنامه آموزشی مشترک میان نیروهای آمریکایی و اوکراینی درباره جنگ پهپادی را متوقف کرد.
یک مقام آمریکایی گفت: «ما در آستانه از دست دادن حجم عظیمی از دانش درباره نحوه اجرای جنگهای بزرگ هستیم؛ دانشی که از افرادی به دست آمده که عملاً در میدان جنگ در حال مبارزهاند.»
آمریکا حتی در خاورمیانه نیز درمییابد که گزینههای امن کمتری در اختیار دارد. کشتیهای جنگی نیروی دریایی ناچار شدهاند فرایند تدارکات و سوخترسانی مجدد را بسیار فراتر از برد تسلیحات ایرانی انجام دهند.
یک فرد نزدیک به پنتاگون گفت «آنها نمیتوانند به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و کنترل شدید ایران بر روی این آبراه از هیچیک از بنادر نزدیک به ایران که پیشتر به استفاده از آنها عادت داشتند فعالیت کنند؛ بنابراین تمام تدارکاترسانی را از دیهگو گارسیا انجام میدهند که حدود دو تا سه هزار مایل عقبتر است.»
مجموعه این تحولات، لطمه اعتباری شدیدی به جایگاه آمریکا وارد کرده است.
دومین مقام پیشین دفاعی اظهار داشت: «آنچه اهمیت بیشتری دارد، پیامی است که دیپلماتها پشت درهای بسته و در سکوت منتقل میکنند؛ اینکه آمریکا غیرقابل اعتماد است، آمریکا تمرکز خود را از دست داده و این وضعیت واقعیت دارد و از میان رفتنی نیست.»