همزمان با هفته وحدت همایش روز جهانی مسجد در مصلی گرگان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در گلستان و امام‌جمعه گرگان در این مراسم گفت: اولین خانه‌ای که خدا برای انسان قرار داد، مسجد بود و مسجد خانه خدا، مرکز هدایت و جای تطهر است.

وی با بیان اینکه انقلاب ما از مساجد شروع شد، افزود: تثبیت و تداوم انقلاب هم در مساجد است.

امام جمعه گرگان گفت: در دنیایی که فضای مجازی همه‌چیز را ویران می‌کند، پای مردم به ویژه جوانان باید بیشتر به مساجد باز شود.

آیت الله نورمفیدی افزود: مهمترین سلاح ما در مقابل دشمن، انسجام ملی است و اختلاف و تفرقه بدترین خطر جامعه امروز ماست.

وی تاکید کرد: روحانیت باید عامل الفت و مسجد، مرکز آن باشد.

حجت الاسلام حمیدرضا دانایی، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تهران در این مراسم گفت: در حال جنگ تمام‌عیار با باطل هستیم و سنگر مقاومت ما مساجد است.

وی با بیان اینکه در وقایع اخیر کشور، مساجد خوش درخشیدند، افزود: هیچ مجموعه‌ای قدرت بسیج کردن مردم را به اندازه مسجد ندارد.

دانایی ادامه داد: اکنون باید بر حفظ و تقویت وحدت تمرکز کرد چراکه دشمن، دست‌برنداشته و باید هوشیار بود.

حجت‌الاسلام محسن کیایی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گلستان هم در این مراسم از تشکیل قرارگاه راهبری مساجد در استان و شهرستان‌ها خبر دادو گفت: هدف از تشکیل این قرارگاه‌ها ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با مسجد، شناسایی ظرفیت‌ها و مشکلات مساجد، فعال‌سازی مساجد غیرفعال و نیمه‌فعال و حرکت به سمت مسجد محله‌محور است.

وی افزود: ۲۴۰۰ مسجد در سطح استان داریم و بیش از یکهزار مسجد در سامانه جامع ثبت شده و ثبت بقیه در دست اقدام است.

در این مراسم از کارگزاران منتخب مساجد استان گلستان تجلیل شد.

برچسب ها: مسجد ، بزرگداشت
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