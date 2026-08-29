سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) تخمین میزند که شش ماه پس از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نزدیک به ۶۰۰۰ ملوان همچنان در تنگه هرمز گرفتار و سرگردان هستند. آرسنیو دومینگوئز، دبیرکل این سازمان، اعلام کرده است که این ملوانان سوار بر حدود ۴۰۰ کشتی، به دلیل شرایط بحرانی ناشی از جنگ، قادر به عبور از این آبراه حیاتی نیستند.
به گفته دومینگوئز، اگرچه تعداد کشتیهای گرفتار از ۲۰۰۰ فروند به ۴۰۰ فروند کاهش یافته است، اما همچنان هزاران ملوان در شرایطی بسیار خطرناک و نامشخص در منطقه به سر میبرند. ژوزفین لاتو-سانوت، سخنگوی سازمان بینالمللی دریانوردی، تأکید کرده است که این بحران نه تنها برای ملوانان، بلکه برای اقتصاد جهانی پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت شدیدی به همراه داشته است و اختلال در زنجیرههای تأمین سوخت، کود و سایر کالاهای ضروری، جوامع و اقتصادهای سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
سازمان بینالمللی دریانوردی با اشاره به ۷۰ حمله تأییدشده به کشتیهای بینالمللی (که در نتیجه آن ۱۹ ملوان جان خود را از دست دادهاند)، بر ضرورت تقویت اراده سیاسی و همکاری برای تضمین حق عبور از تنگه هرمز تأکید کرده است. با این حال، آنچه این فاجعه را به یک بحران انسانی و اقتصادی بیسابقه تبدیل کرده، اقدامات نظامی و تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل است که با ایجاد محاصره و تشدید تنشها، زندگی هزاران ملوان بیگناه را به مخاطره انداخته و امنیت یک آبراه بینالمللی را قربانی زیادهخواهیهای سیاسی خود کرده است.
منبع: گالف نیوز